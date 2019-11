Belen Rodriguez gelosa di Diletta Leotta? La risposta dell’argentina spiazza tutti: ecco cosa ha raccontato ai microfoni di Striscia la Notizia.

Questa sera, a Striscia la Notizia, il famoso tapiro d’oro della trasmissione è stato consegnato alla bellissima Belen Rodriguez. Il motivo? Le numerose voci di gossip trapelate sui media negli ultimi tempi. Prima tra tutte, quella di un presunto flirt tra l’argentina e Andrea Damante, che avrebbe scatenato uno scontro social tra Belen e la De Lellis. Tutto finto, dichiara la Rodriguez, che nel servizio di Striscia smentisce categoricamente tutti i gossip che la riguardano. Compreso quello di una leggera gelosia nei confronti di Diletta Leotta. Proprio così! Secondo alcuni, Belen si sarebbe infastidita per la ‘vicinanza’ tra la prorompente conduttrice sportiva e il suo Stefano De Martino: sono entrambi testimonial di un noto brand di intimo. Cosa avrà risposto Belen alla pungente domanda di Valerio Staffelli? Ve lo sveliamo subito!

Belen Rodriguez gelosa di Diletta Leotta? La showgirl argentina smentisce tutto

“Ma è vero che lei è gelosa di Diletta Leotta che lavora con Stefano? A noi può dirlo, non ci sente nessuno!”. È cosi che Valerio Staffelli introduce l’argomento ‘Leotta’ durante la chiacchierata con la Rodriguez, al momento della consegna del tapiro d’oro. E Belen risponde con ironia: “Com’è che lavora con Stefano!? Non me l’ha detto! Andiamo a darle un tapiro subito!”. Un argomento su cui Belen scherza con tranquillità, dimostrando che anche questa voce di gossip si è rivelata infondata. La showgirl aggiunge: “A me sta veramente tanto simpatica Diletta, usciamo anche insieme, andiamo a cena insieme!”. Un siparietto davvero divertente, quello trasmesso questa sera da Striscia. E Valerio Staffelli conclude la questione così: “Siete una bellissima coppia!”, mandando in onda una foto scattata da Diletta e Belen qualche mese fa.