Belen Rodriguez, nuovo tapiro per lei da Striscia la Notizia: c’entra il presunto flirt tra l’argentina e Andrea Damante.

Questa sera a Striscia la Notizia è toccato a Belen Rodriguez ricevere il tapiro d’oro. Ancora una volta! Proprio così, perché non è la prima volta che la bellissima showgirl argentina si ritrova Valerio Staffelli pronto a consegnarle il famoso premi del tg satirico. Quale sarà stato, questa volta, il motivo? Ebbene, le numerose voci di gossip che nell’ultimo mese hanno invaso la Rodriguez. In primis, la presunta relazione clandestina tra la showgirl e Andrea Damante, quando quest’ultimo era ancora fidanzato con Giulia De Lellis e Belen lo era con Andrea Iannone. Insomma, un doppio tradimento che ha infiammato il gossip. A tal punto che sarebbe nato un vero e proprio scambio di frecciatine social tra Belen e Giulia. Ai microfoni di Striscia, Belen ha voluto fare chiarezza sulla vicenda.

Belen Rodriguez, nuovo tapiro per lei da Striscia la Notizia: “Andrea Damante è un amico di famiglia”

“Andrea Damante è un amico di famiglia, di mio fratello, di mia sorella non è vero niente. Può chiedere ai diretti interessati”. È così che Belen Rodriguez conferma a Valerio Staffelli la smentita delle voci di gossip dell’ultimo periodo. L’argentina aveva già smentito ‘implicitamente’ il presunto flirt con Damante attraverso il suo profilo Instagram. Ma nel servizio mandato in onda questa sera a Striscia la Notizia, Belen dichiara a chiare lettere che non c’è nulla di vero. Ma è a questo punto che l’inviato cita la frase di Giulia De Lellis: “Se parlo io rovino le famiglie”. Una frase che ha destato molti sospetti sul web: in molti, infatti, hanno pensato che le parole della influencer fossero riferite proprio alla Rodriguez. Ma, anche su questo, Belen ha la risposta pronta: “Tra tutte le famiglie che ci sono, tutti hanno pensato che era la mia? Perché non si sa!”. Insomma, Belen mette a tacere definitivamente le voci di gossip sul suo conto. Sarà davvero finita qui?