Bianca Guaccero è tornata con il suo ex compagno Fabrizio Moro? La conduttrice ha risposto in diretta a “Detto Fatto” su Rai Uno

È un momento felice per Bianca Guaccero. La conduttrice televisiva è impegnata ogni pomeriggio con “Detto Fatto” su Rai Due e per tre serate sarà impegnata con “Una storia da cantare“, programma televisivo dedicato ai grandi della musica italiana. La prima serata è andata in onda sabato 16 novembre 2019 ed è stata dedicata a Fabrizio De Andrè. Le prossime due serate saranno dedicate a Lucio Dalla e Lucio Battisti. La Guaccero conduce il programma in compagnia di Enrico Ruggeri. Sul palco, ovviamente, intervengono molti ospiti. Durante la prima serata, ad esempio, è stato ospite Fabrizio Moro, ex compagno della conduttrice di Detto Fatto.

Bianca Guaccero è tornata con l’ex compagno?

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro si sono incontrati nuovamente sul palco di Una storia da cantare, programma andato in onda sabato in prima serata. L’incontro è stato abbastanza particolare, dato che i due sono stati fidanzati in passato. La Guaccero ha espresso belle parole sul palco per il suo ex compagno. La conduttrice, nella puntata odierna di Detto Fatto, è stata pizzicata dal collega, Jonathan Kashanian. Lo stilista e opinionista del programma di Rai Due ha chiesto alla Guaccero cosa fosse successo dietro le quinte con Fabrizio Moro. La conduttrice ha risposto: “Ci siamo detti le stesse cose che sono state dette sul palcoscenico“. Con queste parole Bianca ha categoricamente smentito un ritorno di fiamma con il cantautore. La conduttrice, dopo la separazione da Dario Acocella avvenuta nel novembre 2017, ha spesso dichiarato di non frequentare uomini.

Durante la trasmissione Detto Fatto, con la complicità di Jonathan Kashanian, la Guaccero spesso si lascia andare ad alcuni commenti nei confronti di personaggi dello spettacolo. Di recente la conduttrice ha espresso anche alcune parole nei confronti di Stefano De Martino che hanno fatto molto discutere.