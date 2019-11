Pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez ha fatto un’amara confessione su Instagram: ecco che cosa ha dichiarato l’argentina sul suo canale.

Su Instagram, Cecilia Rodriguez è una vera e propria celebrità. Sul suo canale social, infatti, l’argentina non perde mai occasione di poter interagire, seppure con un telefono, con i suoi sostenitori. Lo ha fatto pochissimi giorni fa. Quando ha voluto rendere partecipi i suoi fan per la splendida iniziativa benefica di cui, insieme a sua sorella Belen, è stata protagonista. E lo ha ribadito pochissime ore fa. Quando, con una entusiasmante foto con il suo fidanzato Ignazio Moser, l’argentina si è lasciata andare ad un’amara confessione social. Ebbene si. Cecilia è anche questo. Non solo simpatici siparietti e foto incredibili, ma anche dichiarazioni ‘intime’. Ecco. Cosa è successo? Ecco i dettagli.

Cecilia Rodriguez, amara confessione su Instagram: cosa è accaduto

Cecilia Rodriguez è molto attiva sul suo canale Instagram. Come dicevamo precedentemente infatti, sono davvero numerose le occasioni in cui la bella argentina tenta di mettersi in contatto indiretto con i suoi sostenitori. Per un motivo o per un altro, la giovane sorella di Belen non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi fan su quanto le accade. Lo ha voluto fare anche pochissime ore fa. Quando, con una fantastica foto in compagnia del suo splendido fidanzato Ignazio, la modella ha fatto un’amara confessione riguardante proprio la sua storia d’amore con il ciclista. Di che cosa parliamo? Ecco i dettagli:

“Io lo amo da impazzire e lo amerò per sempre. Anche se lui qualche giorno smetterà di farlo”, scrive la giovane Cecilia a corredo di questa fantastica foto che testimonia il profondo amore che c’è tra lei e il buon Moser. Chissà per quale motivo la Rodriguez si è lasciata andare ad un’ammissione del genere. Fatto sta comunque che l’amore che c’è tra di loro è davvero più unico che raro. No?