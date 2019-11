Chiara Ferragni lascia i fan senza parole: “Non sembro la Chiara del 2009?”; ecco il post apparso poco fa su Instagram.

Basta poco a Chiara Ferragni per attirare l’attenzione dei suoi fan. Ben 17,7 milioni quelli che seguono la biondissima influencer su Instagram, dove Chiara ama postare scatti del suo lavoro, ma anche di vita privata. E, qualche ora fa, la bellissima moglie del rapper Fedez ho mostrato ai suoi followers il suo ‘nuovo’ look. Nuovo si fa per dire! Si, perché l’imprenditrice digitale ha deciso di ispirarsi a qualcuno per il look di quest’oggi. Qualcuno di molto ‘particolare’: se stessa nel 2009! Proprio così, la Ferragni ha optato per un trucco e parrucco che ricordano molto la Chiara ventenne, agli inizi della sua carriera. Siete curiosi di vedere la ‘trasformazione’? Ve la mostriamo subito!

Chiara Ferragni torna liscia: “Non sembro la Chiara del 2009?”

“Sembro la Chiara del 2009?”, è questa la domanda che la regina delle influencer pone ai suoi followers sotto il post pubblicato qualche ora fa su Instagram. Ed effettivamente, la Ferragni ha scelto un look che ricorda moltissimo quello di qualche anno fa. Capelli super lisci e trucco marcato, ecco la foto che ha spiazzato i fan:

Ebbene sì, la foto pubblicata da Chiara qualche ora fa sembra provenire proprio dal passato! Ma l’influencer ha scattato la foto proprio oggi. E, per chi volesse cogliere ancora meglio la somiglianza, Chiara ha deciso di postare un ‘prima e dopo’:

A sinistra Chiara nel 2009, a destra la foto scattata oggi. Effettivamente, il tempo sembra essersi davvero fermato per la bellissima influencer. Che ha letteralmente spiazzato i fan con la piega proposta. Chiara, infatti, è solita mostrarsi quasi sempre con i capelli mossi: vederla senza le sue immancabili onde ha colpito tutti. Ma tutti sono stati della stessa opinione: l’influencer è bellissima anche da liscia. Insomma, un ritorno al passato assolutamente gradito, quello della Ferragni. E voi, preferite Chiara liscia o ‘ondulata’?