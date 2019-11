Elisabetta Canalis, ‘incidente’ bollente su Instagram: l’abito è troppo scollato, deve coprirsi così. Ecco cosa è accaduto nelle stories della bellissima ex velina.

Tra le veline che hanno danzato sul bancone di Striscia la Notizia, lei è una delle più amate in assolute. Parliamo di Elisabetta Canalis, la splendida velina mora, che nel tg satirico ha fatto coppia con la bionda Maddalena Corvaglia, sua grande amica con la quale ha recentemente litigato. La showgirl sarda è una vera e propria icona di bellezza: da anni gli italiani la considerano una delle donne più belle mai apparse in tv. E continuano ad apprezzarla anche sui social, Instagram nello specifico. Elisabetta, infatti, è molto attiva sul suo profilo, dove ama postare foto e video della sua giornate. E proprio qualche minuto fa, la Canalis ha pubblicato alcune stories, live da un evento in Germania. Ed è proprio mentre presenta ai followers il suo agente tedesco, che la bella Elisabetta è protagonista di un ‘incidente bollente’. La scollatura del suo abito, infatti, è abbastanza notevole. E, durante il video, la Canalis è ‘costretta’ a sistemare l’abito e a coprirsi con le mani, per evitare che si veda un po’ troppo! Diamo un’occhiata!

Elisabetta Canalis, ‘incidente’ bollente nelle stories: l’abito è troppo scollato e l’ex velina corre ai ripari

Basta poco ad Elisabetta Canalis per infiammare i suoi fan. L’ex velina mora di Striscia la Notizia è una delle donne più desiderate di sempre. E non è difficile capire il perché. Basta farsi un giro sul profilo Instagram della showgirl sarda per ammirare la sua straordinaria bellezza. Che questa sera Elisabetta ha esaltato con un abito davvero mozzafiato. Un total black, con gonna a tubino, e scollatura notevole. Molto notevole! A tal punto che, durante un video selfie nelle stories, Elisabetta si è vista costretta a correre ai ripari. Ecco alcuni screen del video apparso sul profilo della Canalis:

È in questo momento che, durante la story, Elisabetta cerca di evitare che dalla scollatura del suo abito fuoriesca un po’ troppo! Ai movimenti della mani, la showgirl accompagna alcune simpatiche smorfie col viso. Un siparietto divertente, che conferma la simpatica e spontaneità dell’ex velina di Striscia. Che è assolutamente irresistibile nel suo total black di questa sera. Se volete ammirarlo, date un’occhiata a questo video, postato da Elisabetta su Instagram (è il suo primo post su Tik Tok!):