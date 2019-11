Tra i finalisti di Sanremo Giovani c’è Fasma: il giovane rapper romano ha conquistato tutti. Ecco qualche informazione in più su lui.

Fasma è uno dei 5 finalisti di Sanremo Giovani: un ‘poeta’ che il pubblico ha già visto in tv, quando ha partecipato al girone giovani del Wind Summer Festival. Il cantante si è presentato a Sanremo Giovani con il brano ‘Per sentirmi vivo’ ed è stato selezionato a partecipare allo show del 19 dicembre, per provare ad entrare tra le ‘Nuove proposte’ del Festival di Sanremo 2020. Tra i finalisti c’è anche Leo Gassman, figlio di Alessandro ed ex volto di X Factor. Ecco tutto quello che c’è da sapere su lui.

Chi è Fasma: età e carriera del rapper romano, finalista di Sanremo Giovani

Il suo nome è Tiberio Fazioli, in arte Fasma, ed è nato il 17 dicembre 1996. Il brano da lui presentato a Sanremo Giovani intitola ‘Per sentirmi vivo’ ed è una ballad con sonorità pop/rock. E’ nato a Roma ed iniziò a scrivere a 13, 14 anni: iniziò subito a registrare i suoi brani. A 16 anni grazie al produttore GG iniziò a pubblicare la sua musica e nel 2018 ha pubblicato il suo primo EP, WFK.1: questo contiene brani come Monnalisa, M. Manson e Lady D. Il suo più grande messaggio è Marilyn M certificato come disco d’oro.

Fasma si è avvicinato al rap grazie ad Eminem e le sue influenze musicali sono state XXX Tentacion e Post Malone. Il giovane ha usato la musica come ‘valvola di sfogo’ sin da piccolo per liberarsi, ma crescendo qualcosa in lui cambiò. Nel raccontare il brano presentato a Sanremo Giovani, ha confessato di aver trovato la speranza e la certezza nel ‘buio’ grazie alla sua musica. Riuscirà a calcare il palcoscenico di Sanremo 2020 come concorrente della categorie Nuove Proposte? Noi glielo auguriamo!