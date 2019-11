Vieni da Me, Gabriele Cirilli: chi è sua moglie e tutto sulla depressione

Gabriele Cirilli, Vieni da Me: sua moglie Maria, chi è e cosa fa nella vita. La dura fase della depressione.

Non è la prima volta che Gabriele Cirilli approda nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da Me. Oggi, 25 novembre, lo vediamo quindi nuovamente pronto a chiacchierare con la padrona di casa, parlando di tanti lati della sua vita privata, professionale, della sua malattia e di sua moglie con il gioco delle emoticon. Vediamo allora i lati più nascosti della sua vita.

Chi è la moglie di Gabriele Cirilli

Per quanto riguarda la sua vita privata, come racconta lui stesso a Caterina Balivo, oggi come in passato, Gabriele Cirilli è sposato felicemente con Maria, sua moglie. I due stanno insieme da quando avevano 14 anni: un amore iniziato sui banchi di scuola e proseguito diventando l’amore di una vita intera. Trentadue anni di amore incondizionato consolidato dalla nascita di Gabriele e Maria, i due figli della coppia. La moglie di Gabriele Cirilli, Maria è un donna semplice. In un primo momento lontana dal mondo dello spettacolo poi approda a teatro. Nasce come farmacista, ma per seguire l’amore della sua vita a Milano ha trovato un altro lavoro: produttrice teatrale.

Gabriele Cirilli: la depressione dopo il fallimento

Per quanto riguarda la malattia invece di Gabriele Cirilli, tutti ormai sanno che il comico ha sofferto di depressione. Sembra un controsenso, invece non è così. Il padre era proprietario di una ditta di marmi, ma quando è fallita i problemi economici sono stati molti e difficili da superare. Così Gabriele è andato a lavorare per cercare di saldare i debiti del padre. Purtroppo però non fu sufficiente, tanto che la famiglia di Cirilli si ritrovò anche senza casa. Gabriele soffrì tantissimo per questa cosa tanto che finì purtroppo in depressione. Poi ne è uscito ed è guarito completamente anche grazie all’aiuto degli amici dell’epoca come Flavio Insinna.