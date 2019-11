Chi è Gaia Gozzi: età, carriera e vita privata della cantante di Amici 19

Chi è Gaia Gozzi: età, carriera e vita privata della cantante italo-brasiliana di Amici 19, ed ex concorrente di X-Factor

Gaia Gozzi, è entrata a far parte della scuola di Amici 19, ma non è la sua prima esperienza televisiva. La bella e talentuosa cantante, è apparsa nel talent, più radiosa che mai, mostrando tutta la sua bravura e carisma. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata, la carriera, e gli altri talent a cui ha partecipato in passato.

Gaia Gozzi nasce a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre del 1997. Nata da mamma brasiliana e papà italiano, è dalla mamma, che eredita la passione per la musica e per l’arte in generale. La madre era infatti ballerina, mentre ora possiede una linea d’abbigliamento e di gioielli. La sua passione per la musica è stata coltivata nel corso degli anni, grazie anche agli amici, con cui ha messo su una band, grazie a cui, ha imparato a suonare la chitarra. Successivamente, andrà in America, dove le sarà chiaro che il suo futuro, è la musica. Gaia non è sconosciuta al mondo dello spettacolo, la giovane, infatti, di ritorno da New York, ha preso parte al talent show di X-Factor nel 2016. Qui, scelta per entrare a far parte della squadra di Fedez, non ha però la possibilità di mostrare tutto il proprio talento, decidendo così di riprovare quest’anno ad Amici. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che in passato ha avuto una relazione molto lunga, ma oggi non ci è dato sapere se sia single oppure no. Potete seguirla sui suoi canali offical, Instagram e YouTube, dove si esibisce, mostrando tutte le sue doti musicali e canore.