Wanda Nara è stata protagonista di una ‘furiosa’ lite con Giorgia Venturini nei camerini di Tiki Taka: ecco cosa è accaduto tra le due ragazze.

Nonostante si sia trasferita in Francia con suo marito Mauro Icardi, Wanda Nara ogni fine settimana ritorna in Italia per non mancare all’appuntamento con Tiki Taka. Così come l’anno scorso, anche in quest’edizione la bella argentina è la spalla destra di Pierluigi Pardo. Con un’unica differenza, però. A farle compagnia in questa avventura è una new entry: Giorgia Venturini. L’ex naufraga de L’isola dei Famosi, per la prima volta in assoluto, è una presenza fissa dello show di calcio. I rapporti tra le due ‘prime donne’ sono fantastici. In diverse occasioni, infatti, ne hanno dato prova. Prima di iniziare la puntata di ieri, però, sono state protagonista di una ‘furiosa’ lite avvenuta nei camerini. Di che cosa parliamo? Ve lo raccontiamo immediatamente.

Wanda Nara prende per i capelli Giorgia Venturini: la scenata di gelosia

Mancano davvero pochi minuti alla diretta di Tiki Taka. E così, come sono solite fare, Wanda Nara e Giorgia Venturini sono nei camerini dello show per rifinire le ultime cose prima di entrare nello studio televisivo. Ecco. È proprio in questo momento che, mentre ripassano il copione e i match calcistici del weekend, le due giovani donne sono protagoniste di una ‘furiosa lite’. Motivo? C’entrerebbe Mauro Icardi. Ebbene si. Il bel marito dell’argentina è stato la miccia scatenante di tale litigio. “Mauro è il numero uno. Sta vincendo tutto. Si meriterebbe anche il Pallone D’oro”, dice la Venturini. Immediata è stata la reazione della bella Nara. Che, di fronte a tali parole, ha esclamato: “Tranquilla con mio marito”, tirandole, tra l’altro, anche i capelli.

Ovviamente, le due ragazze stanno scherzando. Infatti, appena terminato il tutto, sono scoppiate a ridere in una risata davvero fragorosa.