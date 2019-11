Giulia De Lellis, la ‘confessione’ inaspettata su Instagram: ‘Non so come ho fatto ad arrivare a questo’, ecco cos’è successo all’influencer romana.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi del momento, non ci sono dubbi. La bella influencer romana sta vivendo un periodo d’oro per l’uscita e il grandissimo successo del suo primo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, e anche per il suo esordio come attrice nella web serie prodotta da Witty Tv, ‘Una vita in bianco’, altro grande successo al quale ha partecipato insieme ad attori importanti come Ludovica Bizzaglia e Luca Turco, entrambi star della fiction ‘Un Posto al Sole’. Insomma, è un periodo davvero felice per Giulia, che ultimamente però è stata anche al centro di alcune polemiche che riguardano probabilmente Belen Rodriguez, con la quale non sembra scorrere buon sangue. Poco fa la bella influencer ha lasciato tutti spiazzati con una ‘confessione’ inaspettata: ”Non so come ho fatto ad arrivare a questo”, ha detto. Ecco cosa succede a Giulia.

Giulia De Lellis, la ‘confessione’ inaspettata: ‘Non so come ho fatto ad arrivare a questo’, che succede

Giulia De Lellis è stata uno degli illustri ospiti della ‘due giorni’ di Vanity Fair Stories, appuntamento imperdibile organizzato dalla famosa rivista, organizzato il 23 e 24 novembre allo Space Cinema Odeon di Milano, al quale si sono alternati scrittori, attori, giornalisti, cantanti, alcuni anche internazionali, per fare workshop, esibizioni live, e raccontare la propria storia. A questo grande evento ha partecipato anche Giulia, che ha avuto modo di raccontarsi al pubblico accorso alla manifestazione, come testimoniano alcuni video che girano su Instagram e che lei ha ripostato nelle storie.

Giulia si è trovata insieme a ospiti del calibro di Marco d’Amore, MAssimo Gramellini, Mara Maionchi, Pier Francesco Favino, e tanti altri. Al termine del suo intervento, orgogliosa per questo ennesimo traguardo, si è lasciata andare a una ‘confessione’ su Instagram: ‘Sono felicissima, non so come ho fatto ad arrivare a questo’, salvo poi correggersi subito dopo e dire ‘Anzi, lo so’. L’influencer ha lavorato tanto per ottenere questi grandi risultati, e grazie alla sua bravura è riuscita davvero ad arrivare in alto.