Giulia De Lellis, pochissime ore fa, ha raccontato di essere stata protagonista di una situazione davvero imbarazzante per strada: cosa è successo.

Vanta di un successo davvero clamoroso e, soprattutto, inarrestabile, Giulia De Lellis. Da quando il suo percorso a Uomini e Donne è definitivamente concluso, la giovane romana ha cavalcato l’onda del successo. Diventando una delle influencer più amate, seguite ed apprezzate da milioni e milioni di sostenitori. Ogni giorno, infatti, il suo canale Instagram viene preso letteralmente d’assalto da tutte le sue fan che, com’è giusto che sia, non si perdono alcun tipo di aggiornamento riguardante le giornate della loro beniamina. E così se non hanno potuto fare a meno di poter ascoltare la confessione inaspettata, la stessa ed identica cosa sarà accaduta poche ore fa. Quando, tramite alcune Instagram Stories, la romana ha informato i suoi followers di una situazione ‘imbarazzante’ accadutole per strada. Cosa le è successo? Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, situazione ‘imbarazzante’: cosa è successo

È molto attiva sui social, Giulia De Lellis. Dato il suo lavoro da influencer, la romana non perde occasione di poter interagire con i suoi fan. Ormai, l’abbiamo vista in tutte le ‘salse’: senza trucco, in costume, in pigiama. Insomma, la conosciamo alla perfezione. Eppure, ciò che fa particolarmente vergognare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sapete cos’è? Semplice! Fare Instagram Stories per strada. Ebbene si. È proprio questa la situazione ‘imbarazzante’ accaduta per strada alla bella De Lellis. È lei stessa a dirlo, pensate. In alcuni video apparsi sul suo canale social, la romana ha dichiarato di essere imbarazzata nel registrarsi per strada dal momento che ci sono le persone che la guardano. Pensate, ad un certo punto della ‘chiacchierata’ virtuale, Giulia ha affermato di stare camminando in mezzo alla strada per evitare di incontrare persone sul marciapiede.

Tuttavia, nonostante questo imbarazzo, la De Lellis è pronta a poter superare questa situazione. “La devo superare. Sono stata in situazioni molto più imbarazzanti. Ma questa cosa mi fa sembrare proprio stupida”, conclude l’influencer.