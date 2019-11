Chi è Giulia Molino? Età, carriera e vita privata della cantante di Amici 19

Chi è Giulia Molino: scopriamo qualcosa in più sull’età, la carriera e la vita privata della cantante di Scafati di Amici 19

Giulia Molino è conosciuta per essere entrata a far parte della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, conquistandosi il banco della scuola, grazie al suo talento e alla passione per il genere Rap. La cantante è infatti entrata nella scuola, esibendosi in un brano di Ghali, ‘Happy Days’. La Molino, sta facendo molta strada all’interno della scuola e come tutti, spera di poter arrivare al serale. Ma scopriamo qualcosa in più sulla vita privata, l’età e la carriera della giovane Giulia.

Giulia Molino nasce nel 1999, non sappiamo però dove. La giovane, mantiene infatti, il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ciò che è certo, è che la cantante, ha un amore profondo per la musica e per il canto, il quale l’ha spinta a partecipare alle selezioni per entrare nella scuola più ambita d’Italia. La giovane, aveva già provato nel 2017, a conquistarsi un banco nella scuola di Amici, non riuscendo però ad ottenere il risultato sperato. Nel 2019 prova di nuovo a conquistare i professori della commissione, questa volta riuscendoci egregiamente. La giovane Molino, oltre ad esibirsi sulle note di ‘Happy Days’ di Ghali, ha presentato anche un suo brano inedito, intitolato ‘Solo questo mi è rimasto’, che ha ricevuto il consenso non solo del pubblico, ma anche degli insegnanti di canto. Della sua sfera sentimentale, così come della della sua vita privata, non si conosce nulla, la giovane, infatti, tiene molto alla propria privacy. Anche il suo profilo Instagram ufficiale, è poco attivo, nonostante, sia già seguita dal un bel numero di fan.