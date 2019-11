Sanremo Giovani, scelti a Italia Sì i primi 5 finalisti del ‘torneo’: ecco i loro nomi, alcuni di questi sono già noti al pubblico per aver partecipato ad altre trasmissioni.

Italia Sì, programma di grande successo che va in onda ogni sabato pomeriggio, condotto da Marco Liorni, quest’anno ha il ‘grande compito’ di selezionare i 5 artisti che si sfideranno tra le Nuove Proposte del Festival di SAnremo 2020. A salire sul palco dell’Ariston, infatti, saranno 8 giovani cantanti, di cui 5 provenienti appunto da questo ‘torneo’ di ‘Sanremo Giovani’, due da ‘Area Sanremo’, e uno, in queso caso Tecla Insolia, che entra di diritto in quanto vincitore di Sanremo Young. Nella puntata speciale di Italia Sì del 23 novembre, sono stati scelti i primi 5 finalisti di Sanremo Giovani, ai quali si aggiungeranno altri 5, selezionati durante la puntata del 7 dicembre. Di questi 10, ne verranno scelti appunto solo 5, durante la puntata in prima serata del 19 dicembre, sempre condotta da Marco Liorni, e saranno loro a salire sull’ambito palco dell’Ariston a sfidarsi tra le Nuove Proposte: ecco i primi 5 finalisti scelti, alcuni sono già noti al pubblico.

Italia Sì, scelti i primi 5 finalisti di Sanremo Giovani 2019: alcuni sono già noti e amati dal pubblico

La puntata di Italia Sì del 23 novembre ha portato alla luce i primi 5 finalisti del lungo torneo ad eliminazione di Sanremo Giovani 2019. Dieci dei giovani che hanno superato le precedenti selezioni, si sono sfidati a colpi di musica, visionati da una giuria di tutto rispetto, presieduta dal conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2020, Amadeus, e composta da Massimo Martelli, Gian Marco Mazzi, Leonardo De Amicis e Claudio Fasulo. Dopo i ‘testa a testa’, sono stati 5 i cantanti scelti, alcuni dei quali erano già noti al pubblico per aver preso parte ad altri talent.

I nomi dei 5 finalisti sono: Leo Gassman, figlio del grande attore Alessandro, che ha già partecipato a X Factor 12 Italia, Thomas Bocchimpani, che è stato ad Amici 16, Marco Sentieri, già visto a X Factor Romania e X Factor 13 Italia, Fadi, che non ha partecipato a nessun talent, e Fasma, altrettanto ‘sconosciuto’ al grande pubblico.