Leo Gassman, chi è il figlio di Vittorio: la sua canzone, la sua vita privata e tanto altro

Leo Gassman, chi è il figlio di Vittorio: Sanremo Giovani, la sua canzone, la vita privata e tutto quello che c’è da sapere su di lui

Leo Gassman è ufficialmente tra i 5 finalisti di Sanremo Giovani: la notizia è appena arrivata e possiamo soltanto immaginare la gioia del papà, Alessandro. Il ragazzo è sempre stato molto appassionato al mondo della musica e questa potrebbe essere la sua grande occasione per dimostrare a tutti quanto vale. La sua strada verso questo primo assaggio di successo è iniziata quando aveva appena 9 anni: la madre lo accompagnò alle selezioni per il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Poi, ecco che viene fuori il suo talento quando partecipa ad X Factor nel 2018. Ha tanto da dimostrare e non vede l’ora di farlo, Leo. Questo è il suo momento. Ma cerchiamo di scoprire di più su questo ragazzo.

Chi è Leo Gassman, figlio di Alessandro e nipote del celeberrimo Vittorio

Sanremo Giovani sarà sicuramente una delle più grandi occasioni della sua vita. Ma concentriamoci, adesso, sul ragazzo. Su quella che è stata la sua vita e come è arrivato a tanto. Lo riconosciamo dai capelli ricci e quella chitarra da cui non si stacca praticamente mai. E’ il figlio dell’amatissimo attore, Alessandro Gassman, e nipote, dunque, di Vittorio. Insomma, il suo è un cognome pesante. Leo, però, ha sempre detto di volersi affermare nel mondo della musica creando quella che è la ‘sua’ strada.

Le preselezioni di Sanremo Giovani hanno finalmente decretato quelli che sono i cinque artisti che adesso potranno accedere alla categoria “Nuove Proposte“, insieme alla vincitrice della scorsa edizione Tecla Insolia ed ai due vincitori dell’Area Sanremo. Leo Gassman si è presentato con la sua canzone ‘Vai bene così’, con cui ha emozionato il pubblico ed impressionato la giuria che, come abbiamo visto, la scelto per farlo arrivare in finale. “Per me, tu, lo sai, vai bene così”, canta nella sua canzone, quella che ha presentato ai giudici. Una canzone molto profonda per quello che, ricordiamolo, è soltanto un ragazzino che si sta appena affacciando a questo mondo.

Leo, tra l’altro, ha un profilo Instagram su cui è molto attivo: pubblica spesso sue foto in cui viene immortalato in primo piano. In riva al mare, con il cagnolino, con gli amici e con la sua musica.

Contro il bullismo: Bulli Stop!

Il suo è un impegno serio. Leo Gassman fa parte di un’associazione chiamata ‘Bulli Stop’, frequenta un gruppo di ragazzi che si impegnano nella sensibilizzazione delle persone su argomenti delicati come questo. Si impegna tanto anche nel sociale, come vediamo, e questo non può che rendergli merito.