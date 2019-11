Live Non è la D’Urso, Marco Predolin furioso contro Ricky Tognazzi: “Sei uno str****”; ecco cosa è successo in diretta.

Una nuova scoppiettante puntata di Live Non è la D’Urso è andata in onda questa sera su Canale 5. Come sempre, nello studio di Barbara D’Urso si è tenuto l’accesissimo ‘gioco delle sfere’, durante il quale un ospite deve scontrarsi con cinque misteriosi opinionisti. E questa sera a sfidare gli sferati ben due ospiti: una coppia molto amata della tv, quella composta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Una coppia che ha dovuto scontrarsi con cinque agguerritissimi ‘sferati’: Alessandra Mussolini, Alba Parietti, Alda D’Eusanio, Riccardo Signoretti e Marco Predolin. E proprio quest’ultimo è stato l’opinionista più atteso. All’interno della casa del GF Vip, Predolin e la Izzo non sono andati molto d’accordo. E, in difesa della moglie, Rocky Tognazzi scrisse alcuni tweet contro Predolin. Questa sera, dopo due anni, si sono incontrati per la prima volta. In studio è accaduto di tutto.

Live Non è la D’Urso, Marco Predolin furioso contro Ricky Tognazzi: volano parole forti

“Finalmente dopo due anni posso guardare in faccia questo str****”, è così che Marco Predolin esordisce il suo discorso a Live Non è la D’Urso. Predolin non sembra aver digerito alcuni tweet che Ricky Tognazzi scrisse all’epoca del Grande Fratello Vip, per difendere la moglie. Tweet nei quali Ricky diede del ‘fallito’ e della ‘nullità’ a Predolin. Parole che quest’ultimo non ha dimenticato, visto lo scontro nato questa sera nel salotto della D’Urso. Tra i due sono volate davvero parole grosse, anche irripetibili. Marco accusa Ricky di sentirsi chissà chi, ma è solo ‘il figlio di’: “Non ti chiami Ugo”, punge Predolin. E Ricky perde le staffe: “Sei un maleducato. Guarda che mia moglie è un pezzo di pane, ma io no. Stai attento alla porta dalla quale esci!”. Una frase dal tono ‘minaccioso’ che non piace a Barbara D’Urso, che cerca di calmare i toni di entrambi. E, proprio quando tutto sembrava andare per il peggio, ecco che i due riescono a trovare un punto d’incontro, decidendo di ‘chiarire’ con un abbraccio al centro dello studio. “Avete dimostrato di essere due persone intelligenti, bravo Ricky e bravo Marco. Orgogliosa che sia avvenuto nella mia trasmissione”. Insomma, uno scontro molto acceso, ma che si è concluso con un lieto fine inaspettato! A Live Non è La D’Urso accade davvero di tutto!