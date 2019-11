Lorella Boccia infiamma Instagram: la giacca che indossa è completamente aperta e sotto non ha nulla, quando muove le braccia…

È una delle ballerine professioniste di Amici 19, Lorella Boccia. E, data la sua bellezza, vanta di un successo davvero clamoroso. Non soltanto in termini lavorativi. Non a caso, è anche la conduttrice, insieme a Marcello Sacchetta del daytime. Ma anche in termini social. Pensate, sul suo canale Instagram, la napoletana conta all’incirca 583 mila followers. Ma non è finita qui. Perché è proprio sul suo profilo che la moglie di Niccolò Presta non perde mai occasione per poter condividere delle foto davvero mozzafiato. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, ha mostrato un backstage di uno shooting davvero ‘infuocato’. Nell’immagine in questione, Lorella indossa una giacca completamente aperta. Dalla quale si intravede chiaramente che sotto non indossa nulla. Ma vediamo i dettagli più da vicino.

Lorella Boccia, la giacca è aperta: sotto non ha nulla e quando si muove..

Una domenica davvero impegnativa deve essere stata per Lorella Boccia quella di ieri. Nonostante la scuola di Amici fosse chiusa, la sua ballerina professionista è stata ugualmente a lavoro. Da quanto si evince da alcune Instagram Stories pubblicate sul suo profilo, la bella campana è stata impegnata in uno shooting fotografico. Che, date le immagini mostrate sui social, si è rivelato davvero ‘infuocato’. Nell’immagine in questione, che ovviamente vi riproporremo in basso, Lorella indossa una fantastica giacca a quadri che è completamente aperta. Fin qui tutto bene, diremmo. Se non fosse che, al di sotto di tale indumento, la bella Boccia non indossa nulla. Niente reggiseno, quindi:

Ecco. È proprio questo che le è accaduto. Lorella, nel muoversi per parlare con la sua fotografa, apre ancora di più la sua giacca. Diventando, così, protagonista di un incidente davvero ‘piccante’. Nulla di scandaloso, sia chiaro. Anche perché la campana, appena resasi conto di quanto stava accadendo, ha avuto la prontezza di coprirsi.