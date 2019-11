Chi è Martina Beltrami: età, carriera e vita privata della cantante di Amici 19 che ha difeso il collega Skioffi, durante le polemiche

Martina Beltrami, nonostante la giovanissima età, si è dimostrata all’altezza di conquistare un posto nella scuola di Amici. Qui ha infatti potuto mettere alla prova tutto il suo talento, conquistando il favore del pubblico e degli insegnanti. La giovane Beltrami, si è distinta anche per un altro motivo, ha infatti preso le difese del cantante Skioffi, durante le polemiche scaturite dai brani da lui scritti e interpretati in passato. La giovane e il cantante hanno stretto una bella amicizia nella scuola, quindi non stupisce, che abbia preso le sue difese. Ma passiamo ora a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata, gli amori e le altre esperienze della cantante di Amici 19.

Martina Beltrami nasce a Tivoli il 16 Ottobre del 2000, dove ha frequentato il liceo linguistico. La giovane, ha dichiarato che entrare a far parte della scuola di Amici, è un po’, un riscatto personale, in quanto si è sempre sentita in difetto nei confronti dei suoi coetanei. Quindi questo può segnare per lei un punto di svolta, artistico e soprattutto personale. Le aule della scuola di Amici, non sono utilizzate solamente per studiare o esercitarsi, ma anche per instaurare legami con gli altri ragazzi. Proprio qui, la Beltrami si è lasciata andare a delle confidenze con gli altri ragazzi, in merito ad una persona con cui è legata sentimentalmente e a cui tiene molto. La ragazza ha infatti confessato di aver portato con sé, una boccettina di profumo della persona amata, e di custodirla gelosamente. Sui social la ragazza non è molto attiva, nonostante sia già seguita da un bel numero di follower su Instagram.