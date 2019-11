Dopo le accuse di Paola Caruso a Domenica Live, Moreno Merlo ha deciso di rompere il silenzio: ecco il duro sfogo di poche ore fa su Instagram.

Sembra essere giunta definitivamente al capolinea, la storia d’amore tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Soltanto poche settimane fa, la coppia era stata ospite da Barbara D’Urso. Ed aveva ufficializzato la loro relazione. Dopo una storia alle spalle molto particolare, sembrava che l’ex bonas di Avanti un Altro avesse ritrovato la serenità. Invece, a quanto pare, non è stato affatto così. Dopo diversi indizi social che non erano affatto passati inosservati, la conduttrice campana, durante una puntata di Domenica Live, aveva chiaramente fatto intendere che la calabrese era ritornata single. È proprio per questo motivo che, nella puntata di ieri del suo show, Paola ha detto tutta la verità riguardo la vicenda. Scatenando, così, il duro sfogo di Moreno. Ecco cosa è successo.

Moreno Merlo, il duro sfogo su Instagram dopo le accuse di Paola Caruso

Dopo le accuse a Domenica Live di Paola Caruso, Moreno Merlo ha rotto il silenzio. Durante la puntata di ieri dello show di Barbara D’Urso, infatti, l’ex bonas di Avanti un Altro si è lasciata andare a delle dichiarazioni davvero ‘forti’. Che spiegano nel minimo dettaglio per quale motivo la sua storia d’amore con l’ex tentatore di Temptation Island è terminata. Stando a quanto raccontato, sembrerebbe che Moreno sia stato fidanzato con lei soltanto per soldi, per visibilità. E che, addirittura, l’avrebbe registrata di nascosto. Insomma, parole davvero incredibili. È proprio per questo motivo che, terminata la puntata, Moreno è stato protagonista di un duro sfogo.

In alcune sue recenti Instagram Stories, Moreno ha, infatti, clamorosamente smentito tutto il racconto della sua ex fidanzata. Invitandola, tra l’altro, non soltanto a portare delle prove per avvalorare la sua tesi, ma a chiedere scusa al pubblico. Ma non è finita qui. Perché, prima di terminare il suo sfogo, il buon Merlo ha esclamato: “Ti sei autocreata un piedistallo che presto si sgretolerà”. Come reagirà Paola di fronte a tali parole?