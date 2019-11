Nunzia De Girolamo, Vieni da Me: “Ho avuto un amore che mi ha tolto l’aria, avevo paura”

Vieni da Me, Nunzia De Girolamo ex politica italiana racconta le sue esperienze televisive e politiche.

“Me l’hanno fatto lasciare diciamo. Io amo profondamente la politica, ma mi hanno fatto un dispetto. Ho provato a rientrare, ma visto che non mi hanno eletto nel mio partito ero esclusa”. Nunzia De Girolamo è ospite oggi a Vieni da Me e si racconta prestandosi alle Domande al Buio di Caterina Balivo.

De Girolamo a Ballando con le Stelle: le polemiche

Dopo una prima domanda piuttosto diretta sul perché ha lasciato la politica, si parla delle polemiche che ha scatenato a Ballando Con Le Stelle: “Ho subito le polemiche, mi sono difesa senza cadere nel trash. È un’esperienza che rifarei sicuramente”. Nunzia però con la sua presenza ha scatenato tante discussioni nel programma: “Alla fine però mi è servito perché la gente da casa ha iniziato a conoscermi”.

Nunzia De Girolamo e il suo essere apprensiva per la figlia

Sempre a Ballando con Le Stelle, Nunzia De Girolamo ha spiegato del rapporto con sua figlia: “È difficile essere mamma perché vorresti essere perfetta, vorresti fare di tutto per proteggerli”. In tema di rimproveri che si potrebbe fare come mamma, Nunzia spiega: “Forse essere troppo presenti o pressanti rischia di essere negativo, mi sveglio di notte per vedere se c’è, se respira è folle. Quindi mi rimprovero questo”.

Nunzia De Gennaro: “Avevo un ragazzo ossessionato da me”

Il led fa poi una domanda scomoda, ossia se c’è un amore di cui si pente e Nunzia spiega che il primo amore è stato difficile per lei: Mi ha tolto serenità, era una persona ossessionata da me. Per tanto tempo ho avuto paura di lui quando ci siamo lasciati. Era un po’ violento nei modi, non mi ha mai messo le mani addosso. Mi ha tolto l’aria, avevo paura. I miei genitori erano preoccupati per me. Mi sono liberata di questo ragazzo quando ero all’università. Lo cancellerei dalla mia vita”.