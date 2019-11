Di recente Ricky Tognazzi, in un’intervista rilasciata a “Vieni da me”, ha parlato del suo rapporto con la compagna Simona Izzo: ecco la sua rivelazione

Ricky e Simona si sono sposati nel 1995. L’attrice e regista, prima di Tognazzi, aveva avuto una lunga storia d’amore con Maurizio Costanzo ed era stata sposata dal 1975 al 1978 con Antonello Venditti, dal quale ha avuto un figlio, Francesco. Ricky Tognazzi, invece, è stato sposato con Flavia Toso, dalla quale ha avuto una figlia, Sarah. In un’intervista rilasciata a “Vieni da me“, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, il regista ha dichiarato: “Simona mi ha aiutato molto con Sarah. Per lei è stata come una seconda mamma“.

Ricky Tognazzi e la rivelazione su Simona Izzo

Ricky e Simona, oltre che marito e moglie, sono anche colleghi. I due hanno prodotto molti film insieme e lo stesso Tognazzi ha dichiarato: “Ha scritto tutti i miei film, anche se poi al cinema compare ‘film di Ricky Tognazzi’ “. Il regista poi, sempre nell’intervista a Vieni da me, ha dichiarato: “Io e Simona Izzo abbiamo una relazione a tre: io, lei e il film che stiamo producendo“. Tognazzi ha svelato poi il loro ‘segreto’: “Per sopravvivere abbiamo diviso i bagni. Vi assicuro che funziona“. Dichiarazioni ironiche, che hanno intrattenuto la conduttrice di Vieni da me, Caterina Balivo, e i telespettatori di Rai Uno. Anche la moglie è stata ospite nel programma della prima rete della televisione pubblica. La donna ha dichiarato di essere molto gelosa del suo Ricky e una volta addirittura ha dato uno schiaffo ad una ragazza.

La coppia sarà ospite questa sera nel programma di Barbara D’Urso, “Live – Non è la D’Urso“. I due sfideranno le temutissime cinque sfere. Chi si schiererà dalla loro parte e chi invece li criticherà? Ricky e Simona sono pronti a tutto.