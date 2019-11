Pochissime ore fa, Serena Enardu è stata protagonista di un triste sfogo su Instagram: l’ex di Temptation Island ha, infatti, dichiarato..

Da quando è terminato il suo percorso a Temptation Island Vip, Serena Enardu ha i riflettori puntati addosso. Dopo la fine della sua storia d’amore con Pago, il popolo web è particolarmente interessato a sapere cosa succede nelle loro vite. È proprio per questo motivo che, in diverse occasioni, l’ex tronista di Uomini e Donne si è raccontata con loro a 360 gradi. Ricordiamo, infatti, di quando la bella sarda ha confessato di essere dimagrita 6 kg subito dopo il programma. Oppure, di quando ha dichiarato di non stare affatto bene proprio per tutta la situazione creatasi dopo il viaggio nei sentimenti. Ecco. La medesima cosa è avvenuta poche ore fa. Quando Serena si è lasciata andare ad un triste sfogo su Instagrma. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Serena Enardu, il triste sfogo su Instagram: cosa è accaduto

Per chi segue su Instagram Serena Enardu, si è potuto rendere conto che quella di ieri non è stata una giornata affatto semplice per l’ex tronista di Uomini e Donne. Da alcune Instagram Stories precedenti, la bella sarda è apparsa stesa nel suo letto con forti dolori alla testa e un occhio che le tremava. Una giornata davvero tremenda, quindi. Infatti, è lei stessa a confermarlo. Pochissime ore fa, l’ex fidanzata di Pago è ritornata a farsi vedere in tutta la sua bellezza ai suoi fan. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un triste sfogo. “È stata una domenica infernale”, dichiara Serena per descrivere alla grande quanto vissuto ieri.

Ovviamente, la causa del suo malessere, da quanto conferma la diretta interessata, sembrerebbero essere la stanchezza e i pensieri. “In questo periodo la mia testa frulla pesantemente e poi va a finire che esplode”, continua. Fortunatamente, il riposo forzato le è servito. Perché adesso appare davvero in gran forma. “Sto molto meglio oggi”, conclude l’ex tronista.