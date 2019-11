Chi è Sofia Di Benedetto: scopriamo insieme l’età, la carriera e il fidanzato della ballerina, della nuova edizione di Amici

Sofia Di Benedetto, è una delle nuove allieve del corso di danza della scuola di Amici di Maria De Filippi. La ragazza è davvero talentuosa, e ha conquistato il suo posto all’interno della scuola, grazie ad una performance di Danza Contemporanea. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata, l’età, gli affetti e la carriera da ballerina, della nuova partecipante ad Amici 19.

Sofia Di Benedetto: età, carriera e vita privata della ballerina di Amici

Sofia Di Benedetto, è nata il 21 Novembre del 1996 a Gela, paesino della Sicilia. La giovane, si è formata, presso la scuola di danza Marcella Virgilio, dove ha avuto la possibilità di far crescere il proprio talento. Iniziando a pensare che la sua passione per la danza, potesse trasformarsi nel suo futuro lavoro. Quello di quest’anno, non è il primo tentativo della ballerina, di entrare nella scuola di Amici, la giovane, infatti, ci aveva già pensato nelle edizioni precedenti, non riuscendo mai però a superare i casting. La tenacia e la determinazione, l’hanno portata a provarci ancora e ancora, fino ad oggi, che è riuscita a coronare il suo sogno, di indossare la maglia bordeaux. Della sua vita sentimentale, sappiamo, anche grazie al suo profilo Instagram, che è fidanzata da diversi anni con Marco, parrucchiere; i due sui social appaiono molto affiatati e uniti. Sofia è seguitissima sui social e i fan commentano ogni sua foto, dedicandole anche della fan page, questo è il suo profilo Instagram Ufficiale. Non ci resta che augurarle un grosso in bocca al lupo per la sua permanenza nella scuola, e il suo futuro.