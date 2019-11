Taylor Mega risponde a ruota libera ai fan su Insagram: ‘Il mio peggior incubo è…’, poi gli incredibili retroscena sul suo passato, nessuno se l’aspettava.

Taylor Mega è sicuramente una delle influencer più in voga al momento. Bellissima, aperta e molto disinibita, la friulana incanta quotidianamente Instagram con le sue foto da urlo, che mettono in evidenza il suo corpo mozzafiato. Ma non è tutto. Taylor è anche una senza troppi peli sulla lingua, che parla apertamente con i fan dei suoi problemi e della sua vita passata, lasciandosi andare talvolta anche a rivelazioni molto forti, come quella sui suoi passati problemi di tossicodipendenza, o ancora quella in diretta tv sui suoi disturbi alimentari. Insomma, Taylor non ha freni e poco fa ha risposto alle domande dei fan, svelando qual è il suo peggior incubo e raccontando nuovi retroscena choc sulla sua vita passata: ecco le sue parole.

Taylor Mega, nuovi retroscena choc: il suo peggior incubo e le rivelazioni sul suo passato

Taylor Mega è sempre molto aperta con i suoi fan e poco fa ha risposto alle loro domande, svelando alcuni retroscena che nessuno sapeva. Nonostante si mostri sempre forte e sicura di sé, l’influencer ha detto di avere un grande incubo, ovvero quello di perdere la salute.

Ma non è tutto. Taylor ha ricevuto domande anche sul perché della sua spiccata autostima, dicendo che viene dal suo carattere e non dalla bellezza, anche perché da bambina non era affatto considerata bella, anzi veniva spesso presa in giro. Una confessione che nessuno si aspettava, visto quanto è bella e mozzafiato oggi Taylor, che si aggiunge a tutti i retroscena sulla sua vita che lei di tanto in tanto sceglie di rivelare.

