Tra i cinque finalisti di Sanremo Giovani c’è Thomas, il giovane cantante classe 2000 conosciuto già nel programma di Amici di Maria De Filippi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su lui.

Sanremo Giovani ha i suoi primi 5 finalisti: tra questi c’è il nome di un giovane talento già visto in tv. Parliamo di Thomas, il classe 2000 che nel 2017 ha partecipato al noto talent show, Amici di Maria De Filippi. Oggi con “Ne 80” ha conquistato la giuria e proverà ad arrivare tra le ‘Nuove proposte’ del Festival di Sanremo 2020. Ma sapete dov’è nato e com’è nata la sua passione per la musica? Vi sveliamo tutto!

Chi è Thomas, da Amici a Sanremo: età, carriera e vita privata del giovane cantante

Il suo nome è Thomas Bocchimpani ed è nato a Bassano del Grappa il 13 aprile del 2000. Ha scoperto la musica quando era nella culla: “I miei genitori mi hanno raccontato che riproponevo le melodie che ascoltavo” ha confessato nella sua presentazione ad Italia Sì. A 8 cantava e suonava sia il pianoforte che la chitarra e nel tempo libera si divertiva a seguire lezioni di Hip Hop.

La sua primissima esibizione è arrivata a 10 anni. Nel 2013 ha partecipato alla quarta edizione di Io canto, il talent show condotto da Gerry Scotti e lì mostrò il suo grande talento. Nel 2017 Thomas è stato scelto come allievo della scuola più famosa di Italia, Amici. Il percorso al talent è durato fino alla fase serale dove le sue performance hanno colpito positivamente la giuria ed il pubblico da casa. Nel programma è arrivato sesto ma nonostante ciò, ottenne un contratto discografico.Conquistò l’EP e raggiunse il disco d’oro dopo due settimane. Si è esibito anche ai Wind Music Awards ed al Summer Festival.

Nel 2018 la 20th Century Fox scelse Thomas per rappresentare l’Italia per registrare il video di supporto al famoso film Bohemian Rhapsody. Ora è in lizza per i 5 posti disponibili per accedere al Festival di Sanremo 2020: riuscirà a prendere parte alla fantastica esperienza? Non resta che fargli un in bocca al lupo!