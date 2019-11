Nella puntata di ieri di Che Tempo che Fa, Tiziano Ferro è stato protagonista di uno splendido discorso sul bullismo: ecco i dettagli.

Anche ieri, domenica 24 Novembre, è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo che Fa. Anche quella di ieri, così come tutte le altre, è stata davvero imperdibile. Non a caso, gli ospiti presenti in studio erano davvero incredibili. In primis, Tiziano Ferro. Ecco. È proprio in quest’occasione che il cantante di Latina è stato il protagonista di un toccare discorso sul bullismo. Che ha lasciato senza parole tutti i presenti. Ecco i dettagli.

Tiziano Ferro, il discorso sul bullismo a Che Tempo che Fa

In questi ultimi giorni, Tiziano Ferro è stato al centro dell’attenzione di tutti soprattutto in seguito al botta e risposta con il rapper Fedez. È proprio per questo motivo che, durante la puntata di ieri sera di Che Tempo che Fa, il cantante di Latina ha voluto essere il protagonista di un discorso sul bullismo davvero molto toccante. In questo lungo ed emozionante monologo, il giovane cantante ha voluto ribadire di quanto questo fenomeno sia un vero e proprio problema nella nostra società. E di quanto, ovviamente, sia molto pericoloso. “Le parole hanno un peso e certe ferite resistono nel tempo”, dice Tiziano.