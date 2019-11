Vanessa Incontrada, la ‘particolare’ richiesta del popolo web: è accaduto dopo Domenica In

Subito dopo la sua intervista a Domenica In, Vanessa Incontrada è stata la protagonista di una ‘particolare’ richiesta da parte del popolo web.

Tra pochi giorni, Vanessa Incontrada inizierà il suo nuovo impegno lavorativo. Insieme a Gigi D’Alessio, la bella spagnola sarà al timone, per ben tre settimane, del nuovo varietà di Rai Due. “20 Anni che siamo Italiani”, questo è il nome dello show, si concentrerà sui cambiamenti che il nostro paese, in questi ultimi anni, ha subito. Tuttavia, in attesa di vederla in queste veste, ieri abbiamo avuto la possibilità di ammirare la sua bellezza a Domenica In. È proprio nello studio di Mara Venier, infatti, che la Incontrada si è lasciata andare ad una lunga e toccante intervista. È proprio per questo motivo che, appena terminata la puntata, la spagnola è stata la protagonista di una ‘particolare’ richiesta da parte del popolo web. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Vanessa Incontrada, la ‘particolare’ richiesta del web dopo Domenica In

Il successo di Vanessa Incontrada, si sa, è davvero indiscusso. Oltre che per la smisurata bellezza e semplicità, l’attrice spagnola detiene un clamore davvero incredibile grazie anche alla sua bravura. Sarà proprio per questo motivo che, tra pochi giorni, la vedremo nelle vesti di conduttrice del nuovo varietà di Rai Uno. Ma non è finita qui. Perché, terminata la puntata di Domenica In di cui è stata ospite, il popolo web ha fatto una ‘particolare’ richiesta. Di che cosa parliamo? Ecco i dettagli:

Ebbene si. È proprio questo che su Twitter diversi utenti chiedeno: Vanessa Incontrada conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. In realtà, in questi giorni, vi avevamo parlato di Laura Pausini, ma se la proposta venisse presa in considerazione? Chissà..Staremo a vedere! A voi piacerebbe vederla ed ammirarla in tutta la sua bellezza sul palco dell’Ariston?