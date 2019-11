Barbara D’Urso, il messaggio per Vladimir Luxuria subito dopo Domenica Live: parole da brividi

Subito dopo la puntata di ieri di Domenica Live, Barbara D’Urso ha scritto un toccante messaggio per Vladimir Luxuria: i dettagli.

La puntata di ieri di Domenica Live, come tutte le altre, è stata davvero fenomenale. Seppure in due ore di diretta, Barbara D’Urso è riuscita a trattare argomenti molto delicati e, soprattutto, importanti. In primis, la vicenda di Paola Caruso. E perché la sua storia con Moreno Merlo è terminata. Ma anche l’intervista a Vladimir Luxuria. Sappiamo che, in seguito allo scontro con Sgarbi, l’ex onorevole aveva chiaramente espresso la sua amarezza anche nei confronti della conduttrice dello show. È proprio per questo motivo che la campana ha voluto invitarla nella sua trasmissione della domenica per risolvere definitivamente la questione. Terminata la puntata e, quindi, chiarita la vicenda, la D’Urso ha voluto scrivere un toccante messaggio alla sua amica. Eccone il contenuto.

Barbara D’Urso, il messaggio per Luxuria dopo Domenica Live

Barbara D’Urso e Vladimir Luxuria hanno definitivamente chiarito. Durante la puntata di ieri di Domenica Live, le due donne e, soprattutto, amiche hanno avuto la possibilità di chiudere definitivamente la ‘polemica’ nata in seguito alle dure dichiarazioni di Vittorio Sgarbi nei confronti dell’ex onorevole durante la puntata scorsa di Live. Luxuria, com’è giusto che sia, era rimasta profondamente colpita e, soprattutto, ferita. È proprio per questo motivo che, in una delle recenti puntate di Pomeriggio Cinque, la campana ha voluto chiederle scusa pubblicamente. A nulla erano valse, però, le sue parole. Perché Vladimir, su Twitter, continuava ad esprimere la sua amarezza. Tuttavia, tutto è bene quel che finisce bene. Perché, come dicevamo precedentemente, le due donne si sono riappacificate alla grande proprio ieri durante Domenica Live. Perciò, terminata la puntata, la D’Urso ha voluto scrivere per Luxuria un toccante messaggio su Instagram:

“Non amiche come prima, ma amiche più di prima”, scrive la D’Urso a corredo di un’immagine che la ritrae insieme a Luxuria.