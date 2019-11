Wanda Nara, spacco altissimo per Tiki Taka: spunta il tatuaggio proprio lì

Nella puntata di ieri di Tiki Taka, Wanda Nara ha sfoggiato un prezioso abito da uno spacco altissimo: quel tatuaggio proprio lì infiamma.

Nuova puntata di Tiki Taka ed, ovviamente, nuovo e strepitoso look di Wanda Nara. Anche nell’appuntamento di ieri, infatti, l’argentina non ha perso assolutamente l’occasione di poter mostrare apertamente e pubblicamente la sua bellezza. In fondo si sa, ogni settimana incanta tutti. Ed anche ieri lo ha fatto. Ma esattamente com’era vestita la moglie di Mauro Icardi? Ve lo sveliamo immediatamente. Per l’appuntamento di ieri, Wanda ha indossato un fantastico e delizioso abito verde bottiglia. Abbellito da un incredibile spacco. Anzi, per dirla meglio: da uno spacco davvero molto altissimo. Dal quale, com’è giusto che sia, si intravede chiaramente un tatuaggio in una zona molto ‘particolare’ del corpo di Wanda. Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara, spacco vertiginoso per Tiki Taka: spunta il tatuaggio ‘particolare’

La puntata di ieri di Tiki Taka è stata molto ‘frizzante’ per Wanda Nara. Non soltanto per la scenata di gelosia che, nei camerini del programma, l’argentina ha avuto per suo marito. Arrivando, addirittura, a tirare i capelli alla sua collega Giorgia Venturini. Ma anche per la sua bellezza. Così come tutti gli altri precedenti appuntamenti, anche in quello di ieri la bella argentina si è mostrata al pubblico dello show in modo davvero notevole. Come dicevamo precedentemente, a rendere ancora più suggestiva la sua naturale bellezza è stato questo fantastico abito verde scintillante con un spacco davvero vertiginoso.

Da come si può chiaramente vedere, da questo spacco si nota chiaramente un tatuaggio in una zona abbastanza ‘piccante’. Lo avete visto anche voi? Parliamo, infatti, di quel piccolo cuoricino che si intravede all’altezza dell’inguine della donna. Fantastico, vero? E pensare che, soltanto pochi giorni fa, la Nara se n’è fatto disegnare in una zona davvero ‘particolare’.