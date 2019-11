Antonella Clerici è stata la protagonista di una polemica su Instagram dopo aver mostrato il suo albero di Natale: ecco cosa è accaduto.

Nonostante non sia più una presenza fissa della televisione italiana, Antonella Clerici continua a far parlare di sé. Non soltanto per queste ultime indiscrezioni che la vorrebbero nuovamente alla conduzione de La Prova del Cuoco, ma anche per alcune foto che, quotidianamente, la bella Antonellina pubblica sul suo canale Instagram. Se, infatti, pochissimi giorni fa, vi abbiamo parlato di un incidente capitatole mentre girava uno spot pubblicitario, adesso vi parleremo di un video che ha, invece, ha suscitato una ‘polemica’ su Instagram. Pochissimi giorni fa, infatti, la bella conduttrice ha condiviso le immagini riguardante il suo albero di Natale. Immediata è stata la reazione dei suoi fan. Che…ecco i dettagli.

Antonella Clerici, l’albero di Natale su Instagram crea una polemica: ecco perché

Novembre è quasi terminato. Si avvicina il mese di Dicembre. E con esso, ovviamente, si avvicinano le sante festività. In primis, il Natale. È proprio per questo motivo che, nonostante un netto anticipo, sono davvero tantissime le persone che hanno iniziato a fare nelle rispettive case gli addobbi. Lo sa bene Antonella Clerici. Che, pochissimi giorni fa, ha voluto mostrare, tramite un video pubblicato sul suo canale Instagram, il suo albero di Natale. Eccolo nel dettaglio:

Alla vista di tali immagini, immediata è stata la reazione da parte dei suoi fan. Che, nonostante la bellezza, maestosità ed eleganza dell’albero in questione, hanno voluto creare una vera e propria polemica su Instagram:

Da come si può chiaramente vedere dai commenti riproposti in alto, alcuni fan della conduttrice hanno espresso il loro dissenso per aver anticipato di gran lunga il montaggio dell’albero di Natale. “Si perde la magia delle feste”, scrive un utente Instagram. “Novembre è il mese dei morti”, dice un altro. “Si perde lo spirito del Natale”, controbatte un altro ancora. Voi, invece, come la pensate?

