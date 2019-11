Antonella Clerici torna a “La prova del cuoco”? La conduttrice finalmente rompe il silenzio in un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”

Nelle settimane scorse si è vociferato di un ritorno di Antonella Clerici a “La prova del cuoco”. La conduttrice è stata la padrona di casa del famoso cooking show di Rai Uno dal 2000 al 2008 e dal 2010 al 2018. Ben sedici anni di successi con puntate speciali come “La prova del cuoco – Cotta e mangiata“, “La prova del cuoco – A Natale cucino io” o la puntata speciale abbinata alla Lotteria Italia. Dall’anno scorso, però, la Clerici è stata sostituita da Elisa Isoardi. I risultati sembrano non essere gli stessi e Mamma Rai pare stia pensando di riportare ‘in cucina’ Antonella.

La Clerici presto tornerà in televisione con “Lo zecchino d’oro“, ma nei giorni scorsi si è vociferato di un suo ritorno a “La prova del cuoco“. La conduttrice di recente ha rilasciato un’intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” ed ha rotto finalmente il silenzio, rispondendo così alla domanda sul cooking show: “Sono notizie che leggo anch’io, ma non so cosa farò. Ho sempre detto che a La Prova del Cuoco così com’è non torno perché l’ho già fatta. Vedremo gli sviluppi e le esigenze della Rai”. La Clerici, dunque, ha escluso categoricamente un ritorno a “La prova del cuoco“, soprattutto se il programma dovesse mantenere lo stesso format. I fan del cooking show, da più di un anno ormai, chiedono il ritorno dell’amata conduttrice.

La Clerici adesso è concentrata solo su Lo zecchino d’oro: “Non è un impegno è un divertimento, il mondo dei bambini è sempre stato il mio”. La conduttrice in passato ha condotto anche “Ti lascio una canzone”, talent show dedicato ai piccoli artisti. Nel caso dello Zecchino d’oro, però, si è sentita di ringraziare Carlo Conti: “Mi è sempre stato vicino nei momenti difficili della mia vita, è un fratello”.