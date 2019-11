Barbara D’Urso, spiacevole episodio a pochi minuti dalla diretta di Live

A pochi minuti dalla diretta di Live-Non è la D’Urso, la sua conduttrice Barbara è stata protagonista di uno spiacevole episodio: cos’è accaduto.

Quella di ieri è stata una giornata molto impegnativa per Barbara D’Urso. Terminata la sua diretta con Pomeriggio Cinque, la conduttrice è ‘scappata’ nei suoi camerini per rifinire le ultime cose prima della dirette di Live-Non è la D’Urso. Non soltanto copioni e quant’altro, ma anche il look. Ebbene si. Come ben sappiamo, ormai, per il suo prime time, la campana ha sempre sfoggiato un outfit scintillante. Come d’altronde è la sua personalità. Tuttavia, pochi istanti prima di entrare in diretta, la bella D’Urso è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Che cosa è accaduto? Nulla di grave, sia chiaro. Ma ecco tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, spiacevole episodio a pochi istanti dalla diretta di Live

È una vera e propria celebrità su Instagram, Barbara D’Urso. Sul suo canale social, infatti, la conduttrice è solita condividere ogni momento della sua giornata ‘privata’ o lavorativa. È proprio per questo motivo, com’è solita fare, che prima della diretta di Live, la campana ha voluto mostrare in anteprima il suo outfit per la serata. Con un incantevole pantalone ricoperto di pailettes colorate e una fantastica giacca arancione, la bella D’Urso ha lasciato esterrefatti i suoi sostenitori. Ecco la foto nel minimo dettaglio:

Se numerosi sono stati i commenti che hanno letteralmente apprezzato il look della serata, non sono potuti affatto mancare, però, quei commenti che esprimono tutto il loro dissenso sullo stesso. Concentrandosi, tra l’altro, su un particolare dettaglio dell’outfit:

Da quanto si evince da questi commenti riproposti in alto, i pantaloni colorati e a zampa di elefanti, a detta di alcuni fan della conduttrice, sarebbero praticamente ‘osceni’. A voi, invece, sono piaciuti? In fondo si sa: de gustibus.