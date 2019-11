Chi è Alioscia Grossi: età, carriera e vita privata del ballerino di Amici 19

Chi è Alioscia Grossi: scopriamo insieme l’età, la carriera, la vita privata e l’amore segreto del nuovo ballerino di Amici 19

Alioscia Grossi è tra i nuovi concorrenti della nuova edizione di Amici 19, e non solo ha mostrato tutto il suo talento, convincendo i giudici, ma ha anche avuto la possibilità di riscattarsi dai precedenti “No” dei giudici. Alioscia, seppur giovanissimo, sta mostrando tutto il proprio talento, conquistando giudici e pubblico. Ma cerchiamo di conoscere qualcosa in più sulla sua vita privata, la carriera e l’amore segreto del ragazzo, nuovo volto di Amici.

Alioscia Grossi, è nato a Viareggio, città Toscana, non sappiamo dirvi esattamente quando però. Alioscia è molto legato alla famiglia e ai genitori, in particolare al padre, al quale dedica spesso dei post molto toccanti su instagram. Alioscia si è diplomato al Liceo Linguistico G. Chini e successivamente ha deciso di intraprendere degli studi all’estero, per fortificare la sua passione per la danza, è così partito alla volta di New York. Il giovane Alioscia, è specializzato nella danza contemporanea e grazie al suo talento, alla dedizione e sopratutto all’impegno, il giovane, è riuscito ad ottenere diversi premi. Attraverso le foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, sappiamo che Alioscia sta attualmente lavorando presso la Keos Dance Project, un’accademia della Danza sempre in Toscana. Alioscia in tenera età, partecipò al programma di Paolo Bonolis, chi ha incastrato Peter Pan, distinguendosi per l’estrema simpatia e il marcato accento Toscano. Da allora è passato molto tempo e Alioscia, come da lui stesso dichiarato ai ragazzi nella scuola, ha lavorato molto sul suo aspetto fisico. Nel corso degli anni, il ballerino, ha tentato altre volte ad entrare nella scuola più ambita d’Italia, senza però riuscirci, almeno fino ad oggi. I “No” passati, non l’hanno scoraggiato, anzi, l’hanno spinto ad allenarsi ancor di più, per migliorarsi e riuscire ad entrare nella scuola. Il ballerino di Amici, è attivissimo sui social network, sia Instagram, che Tik Tok, ed è oltretutto molto seguito. Una piccola curiosità, emersa durante i day time del talent show su Real Time: il giovane ha una cotta da anni per una sua amica e collega alla scuola di danza, e non gliel’ha mai rivelato! Non ci resta che augurare ad Alioscia, un grandissimo in bocca al lupo per la sua permanenza nella scuola, e per la sua carriera futura.