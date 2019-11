Chiara Ferragni pazzesca in posa: abito cortissimo, accavalla le gambe e…

Chiara Ferragni pazzesca con un abito cortissimo: accavalla le gambe e i follower di Instagram impazziscono letteralmente, la foto ha fatto il pieno di ‘mi piace’ in pochissimo tempo.

Chiara Ferragni è tornata un po’ quella di 10 anni fa con il trucco che si è appena fatta. Beh, in effetti, è molto simile a quella ragazzina che molto probabilmente non era ancora famosa. In un post ha scritto: “Come dieci anni fa, però poi ho scoperto il push-up”, insomma, come vediamo, sa sempre come fare dell’autoironia, Chiara, e riesce sempre a far passare il messaggio secondo cui mai e poi mai bisogna prendersi troppo sul serio: bene, molto bene! In una generazione in cui conta molto, forse troppo, l’apparenza, una influencer come lei che lancia messaggi del genere non può che creare qualcosa di estremamente positivo. Ma c’è di più. Chiara non rinuncia alla sua bellezza. E’ pur sempre una modella, una fashion influencer, e i capi che sta indossando ultimamente fanno davvero girare la testa.

Chiara Ferragni pazzesca: abito cortissimo, accavalla le gambe e Instagram va in delirio

Il suo profilo Instagram è pieno di foto che vogliono ‘stuzzicare’ il pubblico e richiamare l’attenzione. E’ il suo lavoro, certo, per cui ci può stare. Nelle ultime foto, inoltre, possiamo dire si sia mostrata in tutta la sua bellezza e con un carico di sensualità che farebbe invidia a chiunque. Insomma, guardate qui:

La posa di una vera diva. Tacchi stupendi, neri e in contrasto con l’abito bianco. Abito cortissimo, che mette in bella mostra delle gambe chilometriche. Niente reggiseno? Beh, chissà. Ma molto probabilmente è proprio così. In effetti, Chiara Ferragni è una vera e propria ‘bomba’ in questo scatto. Il suo post racconta di una giornata ‘On set’ e alla foto non possono fare a meno di rispondere in migliaia. Tra i primi, c’è il commento della sorella Valentina: “Che meraviglia”. Come darle torto?