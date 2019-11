Come far durare il rossetto a lungo? Sembra impossibile ma ci sono dei rimedi per prolungare la sua tenuta: vi sveliamo quali sono!

Le donne che usano il rossetto sono costrette a portare la tinta sempre con sé così, in caso questa si sfumi o addirittura sparisca, sono pronte a stendere nuovamente il rossetto sulle labbra! Esistono alcuni segreti però per prolungare la tenuta del rossetto una volta messo: siete curiose di scoprire i trucchi? Ve li sveliamo subito!

Come far durare il rossetto a lungo? I segreti per evitare i ritocchi durante il giorno

Può sembrare impossibile ma non è così! Il rossetto può durare sulle labbra molto più tempo di quanto voi immaginiate. La vostra tinta potrà sopravvivere a caffè, acqua, cibo, ecc, se seguite qualche consiglio! Indubbiamente per avere delle labbra perfette bisogna curarle: importante quindi sarà fare scrub alle labbra almeno una volta a settimana. Esistono molte ricette fai da te, se non volete comprare prodotti: un esempio è zucchero e miele. Il composto vi permetterà di avere labbra idratate e senza pellicine.

Per far durare il vostro rossetto importante è applicare del burrocacao prima: tamponate il labbro con una velina, fate asciugare il burrocacao e poi stendete la vostra tinta. Durerà più a lungo. Altro consiglio è l’uso del primer: si tratta di un prodotto che rende la pelle liscia e senza difetti ma soprattutto fa aderire il rossetto alle labbra e rende la tinta più omogenea. In alternativa si può usare una matita non solo per il contorno ma anche per l’intero labbro: intensificherete il colore ed avrete una base di colore che difficilmente andrà via! Potete usare anche correttore o fondotinta prima di stendere il rossetto.

Altri consigli riguardano l’applicazione del rossetto: è preferibile che il rossetto si stenda con un pennellino. Non limitatevi, inoltre, ad un solo strato: applicatene almeno tre, tamponando le labbra ad ogni passata. Ultimo passaggio per fissare il rossetto è l’applicazione della cipria: permette alla tinta di opacizzarsi.

Per scoprire altre curiosità CLICCA QUI