Cosa pensa Maria De Filippi di Michelle Hunziker dopo la conduzione di Amici Celebrities: l’ha detto chiaramente

Amici Ceebrities è ormai giunto al termine da un po’, ma ci sono ancora voci che circolano sulla trasmissione. Ricordate la polemica infinita sorta sulla conduzione di Michelle Hunziker? Beh, se ne sono dette di tutti i colori. I social sono diventati un vero e proprio contenitore di critiche nei confronti della showgirl che, a detta di alcuni, non riusciva a tenere alta l’audience. Per cui, ecco, dobbiamo pensare davvero che il programma sia andato non proprio alla grande perché al posto di Maria De Filippi, ad un certo punto, è arrivata Michelle Hunziker? Forse, certi giudizi sono affrettati. Troppo affrettati. E, soprattutto, bisognerebbe far parlare chi davvero è padrone della materia. Quindi, chi meglio di Maria De Filippi in persona?

Maria De Filippi cosa pensa di Michelle Hunziker alla conduzione di Amici Celebrities?

I colleghi de Il Fatto Quotidiano hanno intervistato la conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi, chiedendole la sua opinione sulla vicenda. Queste le sue parole: “C’è una abitudine a vedere me in quel programma da anni. Se Michelle avesse potuto condurlo dall’inizio tutto questo non ci sarebbe stato. Il problema è stata la contemporaneità con Striscia la notizia”. In effetti, è così: il pubblico è abituato a vedere Maria De Filippi ad Amici. Che sia Celebrities oppure no. Inoltre, Maria dice di non sentirsi ‘in difetto’. Non pensa di aver deluso le aspettative in quanto, visti i recenti numeri in termini di ascolti di Canale 5, il programma non è andato male. Queste le sue parole: “Da parte mia e nemmeno della rete c’erano grandi aspettative. Ad Amici Celebrities manca la dimensione del sogno, del sacrificio, del potercela fare. Mostri la passione e non il talento, avessero avuto talento nel canto e nel ballo forse avrebbero fatto quello”.