Elisa Isoardi ‘bacchetta’ una concorrente a La Prova del Cuoco: la frase che non è passata inosservata

Durante la puntata di ieri de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi ha ‘bacchettato’ una concorrente in diretta per una particolare frase detta.

Ieri, lunedì 25 Novembre, è andata in onda una nuova puntata de La Prova del Cuoco condotta da Elisa Isoardi. Nonostante, in questi ultimi giorni, si vocifera di un ritorno in Rai di Antonella Clerici, la conduttrice del cooking show continua ad essere la colonna portante e la chiave del successo del programma di Rai Uno. Tuttavia, quello che è accaduto durante la puntata di ieri dello show non era mai accaduto prima. Elisa, infatti, ha dovuto ‘bacchettare’ in diretta televisiva una delle concorrenti della puntata per una ‘particolare’ frase detta in un giorno, tra l’altro, davvero importante. Frase che, quindi, non solo ha lasciato interdetti la conduttrice stessa, ma anche alcuni utenti sul web. Ecco tutti i dettagli.

Elisa Isoardi, la frase della concorrente de La Prova del Cuoco che non è piaciuta

Come raccontavamo poco fa quindi, durante la puntata di ieri de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è stata costretta a ‘bacchettare’ una concorrente durante la diretta televisiva dello show. La donna in questione, nel momento della sua presentazione, avrebbe ringraziato suo marito perché, nonostante la sua gelosia, le ha permesso di essere presente in trasmissione. Ecco. Sarebbe stato proprio questo ‘permesso’ che avrebbe gelato tutti i presenti in studio. Soprattutto se si considera che, come dicevamo precedentemente, ieri era la giornata nazionale della violenza sulle donne. È proprio per questo motivo che Elisa, dopo l’incessante vociare da parte di tutto il pubblico, è stata costretta ad intervenire. “Non va ringraziato perché ha fatto soltanto il suo dovere”, ‘sbotta’ la conduttrice del programma. Immediata è stata la reazione dei fan. Che, sul web, hanno immediatamente fatto notare la frase.

Voi l’avete notata, invece?