Elisabetta Gregoraci, la spiacevole notizia a poche ore da Vieni da Me

A poche ore dalla sua ospitata a Vieni da Me, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una spiacevole notizia riguardante suo figlio: ecco cosa è successo.

Una puntata di Vieni da Me davvero imperdibile, è proprio il caso di dirlo. Come tutti gli altri dei giorni precedenti, l’appuntamento odierno dello show di Caterina Balivo è stato davvero ricco di ospiti davvero incredibili. In primis, Elisabetta Gregoraci. Ebbene si. La bella modella ed attrice calabrese ha aperto le ‘danze’ di questa puntata di martedì 26 Novembre. È stata una lunga e toccante intervista questa dell’ex moglie di Flavio Briatore. Dove la giovane donna ha avuto la possibilità, tramite il gioco delle canzoni, di ripercorrere alcuni momenti salienti della sua vita. Impossibile, quindi, non citare il suo piccolo Nathan Falco. Ecco. A proposito di lui, Elisabetta ha confessato in diretta che, poche ore prima di entrare nello studio televisivo, ha ricevuto una spiacevole notizia riguardante proprio lui. Ecco cosa dichiara.

Elisabetta Gregoraci, la spiacevole notizia poco prima di Vieni da Me

Vanta di un successo davvero strepitoso Elisabetta Gregoraci. Nonostante la sua carriera da attrice e da modella proceda alla grande, la sua gioia e ricchezza più grande è suo figlio Nathan Falco. Ecco. È anche di lui che, durante l’intervista a Vieni da Me, l’ex moglie di Flavio Briatore ha parlato. Tramite la canzone di Jovanotti è Per Te, la bella Gregoraci ha avuto la possibilità di raccontare qualche piccolo aneddoto su di lui. E, soprattutto, sul loro rapporto. Non tralasciando, tra l’altro, la spiacevole notizia che, a poche ore dal suo ingresso in studio, ha ricevuto. Nathan, infatti, era a scuola mentre lei era a Roma per partecipare allo show di Rai Uno. Eppure, a causa di una partita di calcio, si è fatto male. Nulla di grave, sia chiaro. Anzi, Elisabetta tiene a rassicurare che ha subito un colpo sulla caviglia. E che al momento era a casa a riposo. Fatto sta, comunque, che lo spavento deve essere stato davvero enorme.