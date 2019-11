A pochi mesi dalla fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti è stato beccato con una donna misteriosa: ecco i dettagli.

Da quando è terminato il suo matrimonio con Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti ha i riflettori puntati addosso. Se, infatti, la sua ex moglie è riuscita a far battere nuovamente il suo cuore, così non è stato per il cantante. Almeno, per il momento, sia chiaro. Anche se, stando a quanto pubblicato dal settimanale Chi, sembrerebbe che la voce de Più bella cosa, sia stato beccato con una donna misteriosa in Lubiana.

Eros Ramazzotti, beccato con una donna misteriosa dopo Marica Pellegrinelli

Nuova vita dopo Marica Pellegrinelli? Chi lo sa. Fatto sta che, archiviato il presunto flirt con Carolina Stramare, sembrerebbe che Eros Ramazzotti sia stato paparazzato, in Lubiana, in compagnia di una donna misteriosa. Dalle immagini pubblicate sul settimanale Chi, è proprio questo giornale a lanciare la bomba di gossip, la ragazza in questione sembrerebbe essere davvero molto giovane. Cosa c’è, quindi, sotto? Staremo a vedere!