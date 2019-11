Eva Henger sbotta sui social dopo l’ospitata di Mercedesz a ‘Live – Non è la D’urso’: ‘Offesa la memoria di Schicchi’, la sua versione è diversa da quella della figlia.

Eva Henger in questo periodo ha molti problemi con sua figlia Mercedesz. I loro rapporti ultimamente non sono affatto buoni, sia per il cattivo rapporto tra l’ex pornodiva e il fidanzato di sua figlia, Lucas Peracchi, sia per le ultime dichiarazioni di Mercedesz. Ieri, infatti, ‘Memi’ è stata ospite da Barbara D’Urso, per svelare che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico. La cosa, però, non è piaciuta a mamma Eva, che ha sbottato contro la figlia sui social: ecco il suo duro sfogo.

Eva Henger, lo sfogo su Instagram contro la figlia Mercedesz: ecco le sue dure parole

Mercedesz Henger è stata ospite ieri da Barbara D’urso a ‘Live – Non è la D’urso’, dicendo che Riccardo Schicchi non era il suo padre biologico. ‘Memi’ ha detto di averlo scoperto a 17 anni e di non averne mai voluto parlare, visto che lo sapevano sì e no 4 persone. Ora, dopo essere stata contattata da un giornalista, ha preferito fare chiarezza in prima persona, per evitare notizie false. Non è stata contenta di questo la madre Eva Henger, che poco fa ha avuto uno sfogo su Instagram.

‘Non è vero che lo sapevano 4 persone, lei porta il cognome del padre naturale, lo sapevano tutti, anche Mediaset, solo che Riccardo non voleva che se ne parlasse pubblicamente’. La Henger si è detta davvero delusa per il comportamento di sua figlia, che a suo dire ha ucciso una seconda volta Schicchi, perché è andata contro la sua unica volontà. Eva ha detto che sua figlia è caduta in basso e ha strumentalizzato una cosa così delicata per scopi personali. ‘Se non voleva parlarne, bastava rispondere con fermezza al giornalista che l’ha contattata e nessuno avrebbe potuto scrivere nulla sull’argomento’. Eva ha aggiunto che non è dispiaciuta per sé, ma solo per la memoria di Riccardo, che è stata offesa in questo modo, e ha specificato che non intende più parlare di questa storia in nessun’altra sede.