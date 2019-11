Poco fa Giulia De Lellis ha pubblicato alcune stories su Instagram in cui era particolarmente scioccata: ecco cosa l’è successo

Giulia De Lellis è tornata attiva sui social network dopo alcuni giorni di silenzio per via dei tanti impegni. L’influencer e modella si divide sempre fra amore, famiglia e lavoro, spostandosi tra Lugano, Milano e Roma. Oggi pomeriggio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato su Instagram un piccolo episodio che l’è capitato per le strade di Milano. La De Lellis nelle stories del popolare social network ha dichiarato di essere scioccata per quello che l’è successo. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Giulia De Lellis scioccata su Instagram

Giulia De Lellis è tornata a Milano. L’influencer romana si è ormai stabilita per lavoro nel capoluogo lombardo, anche se da qualche mese convive insieme al fidanzato Andrea Iannone a Lugano, in Svizzera. L’ex corteggiatrice è solita raccontare su Instagram le sue giornate, passando da episodi divertenti ad alcuni anche molto imbarazzanti. Oggi pomeriggio, invece, la De Lellis ha dichiarato di essere addirittura scioccata. L’influencer romana, infatti, è entrata in una libreria di Milano ed ha chiesto un libro di psicologia. La risposta della titolare, però, l’ha lasciata senza parole: “Noi vendiamo solo libri di mare“. Giulia è rimasta scioccata perchè nella sua vita, oltre ad aver frequentato poco le librerie, come lei stessa ha ammesso, non ha mai visto una libreria di mare. L’influencer, dunque, ha dovuto salutare la titolare e adesso dovrà rivolgersi ad un’altra libreria.

Un episodio divertente, che sicuramente farà sorridere tutti i fan di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è seguitissima sui social network e solo su Instagram conta oltre quattro milioni di seguaci. Non è un caso se la De Lellis ha costruito la sua fortuna proprio grazie al popolare social network.