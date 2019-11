Pochissime ore fa, Guendalina Tavassi è stata duramente presa di mira per un dettaglio in particolare: la sua risposta è davvero da brividi.

Non ha bisogno di presentazioni, Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello è una vera e propria bomba. Non soltanto per la sua straordinaria bellezza. Di cui, spesso e volentieri, ce ne da ampia prova con delle foto davvero incredibili. Ma anche per il suo carattere. Ne abbiamo avuto prova durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, ma ne abbiamo la conferma in diverse sue ospitate nei salotti televisivi di Barbara D’Urso. Proprio ieri, ad esempio, la bella romana è stata ospite, seppur con collegamento, a Pomeriggio Cinque. Si parlava di influencer e Guendalina non poteva che essere presente. Tuttavia, terminata la sua apparizione televisiva, l’ex gieffina è stata duramente presa di mira per un dettaglio mostrato in una foto. Ecco, perciò, la sua risposta da oscar.

Guendalina Tavassi presa di mira: la sua risposta è da oscar

Vanta di una straordinaria bellezza, ma anche di un carattere davvero incredibile, Guendalina Tavassi. Come si suol dire? “Non si fa passare la mosca sotto il naso”. Infatti, in diverse occasioni, la giovane romana ha saputo tenere a bada critiche e commenti negativi sia su Instagram, ma anche nei salotti televisivi in cui è spesso ospite. L’ultimo episodio è accaduto pochissime ore fa. Quando, terminata la diretta con Pomeriggio Cinque, l’ex gieffina ha condiviso su Instagram un selfie davvero pazzesco. Che, tra l’altro, da ampia prova della sua bellezza.

Peccato, però, che immediata è stata la reazione di una sua fan. Che, nel rispondere alla didascalia utilizzata da Guendelina a corredo della foto, ha fatto chiaramente riferimento agli interventi chirurgici a cui la romana si è sottoposta. Immediata è stata la sua risposta, però. Che, come al solito, è stata diretta e, soprattutto, da oscar.