Il suo cognome è famoso per la catena d’abbigliamento, ma Luisa Spagnoli è stata una famosa imprenditrice del ‘900: ha inventato il Bacio Perugina. Scopriamo tutto su di lei.

Una delle figure femminili più influenti del primo ‘900 è senza dubbio lei: Luisa Spagnoli è stata un’imprenditrice italiana, famosa soprattutto per la catena di negozi di abbigliamento e per essere l’ideatrice del Bacio Perugina, il cioccolatino ‘degli innamorati’. La sua vita ha ispirato una serie televisiva in due puntate in onda su Rai 1 l’1 ed il 2 febbraio 2019 e vede protagonista la splendida Luisa Ranieri. Ecco per voi la biografia dell’imprenditrice italiana del primo ‘900, passata prematuramente a miglior vita per un tumore alla gola.

Chi è Luisa Spagnoli: carriera e vita privata dell’ideatrice del Bacio Perugina

Luisa Spagnoli è nata il 30 ottobre del 1877 a Perugia ed è morta a Parigi il 21 settembre del 1935. Suo papà, Pasquale Sargentini, era un pescivendolo mentre la mamma, Maria Conti, una casalinga. A soli 21 anni Luisa ha sposato Annibale Spagnoli: insieme rilevarono una drogheria ed iniziarono a produrre confetti: dal loro matrimonio nacquero Mario, Armando e Aldo.

Nel 1907 con Francesco Buitoni gli Spagnoli aprirono una piccola azienda con una quindicina di dipendenti: la Perugina. Al termine della prima guerra mondiale divenne una fabbrica di successo con più di cento dipendenti. Nel ’23 Annibale abbandonò l’azienda ed in quel periodo Luisa iniziò una storia d’amore con il figlio del suo socio più giovane di lei di 14 anni, Giovanni Buitoni. La loro fu una grande storia d’amore ma estremamente riservata: non andarono mai a vivere insieme. Nella sua azienda, Luisa Spagnoli si impegnò anche nella costruzione di strutture sociali: fondò l’asilo nido dello stabilimento di Fontivegge. Nel 1922 inventò il Bacio Perugina.

Luisa Spagnoli alla fine della prima guerra mondiale si lanciò in una nuova impresa: prima di morire conquistò il mondo della moda grazie ai conigli d’angora, dal cui pelo cominciò a produrre scialli ed abiti. Il successo fu immediato. Per un tumore alla gola è morta nel ’35, all’età di 58 anni, e dopo la sua morte il figlio Mario fede dell’azienda di Luisa Spagnoli un’attività industriale. Ancora oggi è una delle catene più famose nel mondo della moda.