Come sono nate le frasi nei Baci Perugina? Vi raccontiamo la storia dei famosissimi bigliettini d’amore nati grazie a Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni

Questa sera, subito dopo la puntata de “I soliti ignoti“, la Rai dedica la prima serata alla miniserie sulla vita di Luisa Spagnoli. La donna, nata a Perugia nel 1877, è stata una delle più importanti imprenditrici italiane e nella serie tv è stata interpretata dalla bravissima Luisa Ranieri. Oltre che ad essere ricordata per la catena di negozi di abbigliamento che porta il suo nome, la Spagnoli è nota soprattutto per l’ideazione del Bacio Perugina. La donna nel 1907 creò l’azienda insieme a Francesco Buitoni e Leone Ascoli. La Spagnoli si innamorò del figlio del socio, Giovanni Buitoni. La loro storia d’amore fu profonda, ma molto molto riservata. Di fatti, Luisa e Giovanni non andarono mai a convivere.

Luisa Spagnoli e le frasi nei Baci Perugina

Sapete come sono nate le frasi nei famosi Baci Perugina? Sicuramente molte volte ve lo sarete chiesti, leggendo e spulciando tra i vari bigliettini. La storia delle frasi nei famosi cioccolatini è legata proprio alla relazione tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni. La loro storia d’amore fu molto travagliata: la Spagnoli, infatti, era già sposata e soprattutto era molto più giovane del rampollo dei Buitoni. Tutti gridarono allo scandalo e il matrimonio con Annibale entrò in crisi. Luisa e Giovanni continuarono ad amarsi e soprattutto a coltivare il loro sentimento. Si dice che Buitoni e Spagnoli scambiassero romantici bigliettini che nascondevano attorno ai cioccolatini prodotti dall’azienda della Perugina. Proprio da questa leggenda pare sia nata l’idea di inserire dei messaggi romantici all’interno dei Baci Perugina.

I primi bigliettini d’amore furono introdotti solo negli anni ’30 da Federico Seneca, che all’epoca era direttore artistico della Perugina. Oggi i bigliettini dei Baci sono letti da tutti gli amanti, ma anche dagli amici: nei Baci, infatti, si trovano molte frasi sull’amicizia.