Spuntano nuovi retroscena sulla lite avvenuta in una delle recenti puntate di Live tra Barbara D’Urso e Marco Columbro: ecco cos’è accaduto.

La lite tra Barbara D’urso e Marco Columbro in una delle recenti puntata di Live fa ancora tanto parlare di sé. Non a caso, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, il conduttore ha voluto svelare nuovi retroscena su quanto accaduto, poco tempo fa, in diretta televisiva. Ma procediamo con ordine. Prima di svelare quanto dichiarato da uno dei diretti interessati, vi racconteremo brevemente cosa è accaduto. Nella puntata di Live in questione, la padrona di casa aveva dedicato del tempo a quei personaggi che avevano difficoltà ad arrivare a fine mese. Inserendo anche il nome di Columbro. È proprio per questo motivo che il conduttore ha letteralmente ‘sbottato’ in diretta. Ecco, però, adesso cosa dichiara.

Marco Columbro svela nuovi retroscena sulla lite con Barbara D’Urso

Leggendo il suo nome tra i Vip che non riuscivano ad arrivare a fine mese, Marco Columbro ha completamente perso le staffe in diretta a Live. Ed aveva esclamato a Barbara D’Urso che, se si doveva parlare dei fatti suoi, non era affatto a favore. Tuttavia, a distanza di alcuni mesi dall’accaduto, il conduttore televisivo ha svelato nuovi retroscena. In una recente intervista per Il Corriere della Sera, infatti, il buon Columbro ha spiegato per quale motivo si è realmente adirato. Prima di entrare in diretta televisiva, la sua fidanzata aveva scoperto che, durante il suo sketch, si sarebbe data più importanza alla difficoltà economica che al suo nuovo impiego da albergatore. Così, dopo aver parlato con il suo agente e un’autrice del programma, Marco era stato rassicurato. Stando a quanto dichiara nell’intervista, sembrerebbe che gli sia stato detto che in un puntata si sarebbe parlato soltanto della sua nuova attività. “Quello che è successo l’avete visto in onda”, conclude il conduttore.

Per ulteriori news su Barbara D’urso –> clicca qui