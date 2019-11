Durante la puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso, Mercedesz Henger ha raccontato tutta la verità choc sul suo padre biologico: ecco cosa dichiara.

Come tutte le puntate precedenti, anche quella di ieri di Live-Non è la D’Urso è stata letteralmente imperdibile. Non soltanto per lo scontro tra Ricky Tognazzi e Marco Predolin, ma anche per la presenza di Mercedesz Henger. La giovane figlia di Eva, infatti, è stata ospite negli studi televisivi di Mediaset per raccontare tutta la verità sul padre biologico. Stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata, sembrerebbe che il suo vero padre non sia affatto Riccardo Schicchi, bensì un altro uomo. Siete curiosi di conoscere tutto ciò che raccontato la giovane fidanzata di Lucas Peracchi? Ecco tutti i dettagli.

Mercedesz Henger a Live-Non è la D’Urso: la verità sul padre biologico

Quella raccontata da Mercedesz Henger a Live-Non è la D’Urso sul suo padre biologico è una verità davvero sconvolgente. Alla padrona di casa del programma, la giovane fidanzata di Lucas Peracchi avrebbe, infatti, dichiarato di aver scoperto, all’età di 17 anni, che Riccardo Schicchi, l’uomo che l’ha cresciuta, non era affatto il suo padre ‘naturale’. A raccontarle tutta la verità è stata Eva stessa, quindi sua madre. Che, prima della sua partenza per Londra, ha voluto svelarle questo triste e amaro aneddoto della sua infanzia. Ma non è finita qui. Perché, stando a quanto raccontato, Mercedesz ha sempre avuto il dubbio riguardo al suo cognome. “Io non ho il cognome Schicchi, bensì uno ungherese”, dice la giovane a Barbara D’Urso. Spiegando, tra l’altro, di non essersi mai interessata a questo perché consapevole che, per lei, suo padre resta Riccardo Schicchi.

Tuttavia, a rendere più ‘misteriosa’ la vicenda sono delle parole che Mercedesz Henger dice alla padrona di casa. Come dicevamo, la giovane conosce la verità da diversi anni. Ma soltanto adesso è venuta fuori la verità perché, nei giorni scorsi, ha ricevuto la telefonata di un giornalista che le chiedeva delucidazioni in merito. “Soltanto 4-5 persone conoscevano la vicenda”, dice la ragazza. Sostenendo, quindi, che la notizia sia stata diffusa per ferirla.