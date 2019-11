L’autrice storia di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia è ritornata a parlare del suo dramma: il padre sta davvero molto male ed è ancora ricoverato.

È una delle autrici storiche di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia. Eppure, in questo ultimo periodo non sta passando dei momenti sereni e spensierati. Come raccontato dalla diretta interessata recentemente, suo padre non sta affatto bene. E, con il passare del tempo, la situazione non sembra essere affatto migliorata. Pochissime ore fa, infatti, la Mennoia è nuovamente intervenuta al riguardo. Continuando, quindi, a raccontare il suo dramma.

Raffaella Mennoia, il dramma del padre: “Sta ancora molto male”

Pochissime ore fa, Raffaella Mennoia è intervenuta sul suo canale Instagram per continuare a parlare del dramma di suo padre. Stando a quanto dichiarato dall’autrice storica di Uomini e Donne, sembrerebbe che l’uomo in questione non starebbe ancora bene. Da quanto raccontato, infatti, sembrerebbe che il padre della romana sia stato trasferito in un’altra clinica per tenere la situazione sotto controllo. “Stiamo cercando di capire come si evolve, ma non sta affatto bene”, dice Raffaella. Ringraziando, tra l’altro, tutte le persone che, in questo ultimo periodo, le stanno dimostrando il loro affetto.