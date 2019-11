Terremoto in Albania nella notte: case crollate a Durazzo, si registrano almeno 3 morti e 150 feriti, la scossa è stata avvertita anche in Italia, paura e panico.

E’ stata una notte terribile per gli abitanti di Durazzo, Shijak, Tirana e Thunama, a causa della forte scossa di terremoto che ha causato il crollo di case ed edifici. Almeno tre le vittime e 150 i feriti. La scossa, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia italiano, è stata di magnitudo 6.5 e ha colpito in particolare la zona di Durazzo e Shijak, con epicentro a 10 km di profondità. Tutto è successo intorno alle 2.54, ovvero le 3.54 italiane. Il terremoto è stato avvertito anche nel nostro Paese, seppur chiaramente in maniera più lieve: ecco le zone colpite e tutti i dettagli del violento sisma.

Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 6.5, ha colpito questa notte la zona settentrionale dell’Albania, con epicentro tra Shijak e Durazzo. Il sisma è stato avvertito anche a Tirana, dove ha causato panico, portando la gente a scendere in strada. A Durazzo, invece, così come a Thunama, sono crollate case ed edifici. Le vittime sono almeno 3 al momento, e circa 150 i feriti. Il bilancio, però, potrebbe peggiorare, visto che sono ancora tanti i dispersi e le persone bloccate sotto le macerie. Si spera che l’intervento dei Vigili del Fuoco possa limitare i danni e aiutare a ritrovare coloro che attualmente si trovano nell’elenco dei dispersi.

La scossa, che è avvenuta alle ore 2.54 locali, 3.54 in Italia, è stata avvertita chiaramente anche nel nostro Paese, in particolare in tutta la Puglia, in Abruzzo, in Campania e Basilicata, come testimoniano anche alcune segnalazioni sui social, da parte di persone che sono state svegliate dalle vibrazioni dei mobili in casa. Fortunatamente per l’Italia, però, il sisma è arrivato in maniera decisamente più lieve rispetto alla potenza della scossa avvertita in Albania.