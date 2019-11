Chi è Valentin Alexandru: carriera, età e vita privata del ballerino di Amici 19

Chi è Valentin Alexandru: al via della nuova edizione di Amici, scopriamo insieme carriera, età e vita privata del ballerino latino

Valentin Alexandru, è tra i nuovi concorrenti in gara nel talent show di Amici di Maria De Filippi. Il giovane ballerino, sta mettendo in mostra tutto il proprio talento nel ballo latino americano. Il giovane è riuscito a conquistare il suo posto all’interno della scuola conquistandosi, il favore dei professori e del pubblico. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua età, la sua carriera e la vita privata.

Valentin Alexandru: età, carriera e vita privata del ballerino del Amici

Valentin Alexandru, è nato il 30 luglio del 1998 in Romania. La sua passione per la danza si è sviluppata sin dalla tenera età, infatti ha iniziato a ballare quando aveva solamente 5 anni. Trasferitosi in Liguria, ha frequentato il Liceo Coreutico di Genova, diplomandosi con successo. Valentin è un ballerino molto apprezzato nell’ambito della danza latino-americana, infatti all’età di 15 anni, è diventato campione della Romania e successivamente campione della Grecia nella categoria 16-18 anni, in coppia con una ballerina greca. Infine ha vinto il campionato italiano under 21 nel 2018, non da poco, è la sua posizione nella classifica top 50 dei migliori ballerini al mondo di danza latino-americana. Possiamo quindi dire che la carriera di Valentin, seppur giovanissimo e ancora agli inizi, è ricca di soddisfazioni e di successo. Il giovane si è voluto mettere ancora una volta alla prova, entrando nel talent show di Maria De Filippi, per poter migliorare ulteriormente la propria tecnica. Ma il suo percorso non è stato tutto rose e fiori, poiché il giovane si è dovuto scontrare con Javier, ballerino scelto da Alessandra Celentano, per poter accedere a tutti gli effetti alla classe di Amici. Valentin ha un profilo Instagram seguitissimo, su cui pubblica scatti, oltre che della sua vita quotidiana, soprattutto della sua grande passione per la danza. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo ben poco poiché purtroppo, sebbene pubblichi molti scatti della propria vita quotidiana, non sembra ci siano tracce di una possibile relazione.