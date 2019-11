Il padre di Wanda Nara, in una recente trasmissione argentina, ha fatto una clamorosa confessione su sua figlia e sul loro attuale rapporto: cosa dichiara.

È sempre al centro dell’attenzione, Wanda Nara. Non soltanto per la sua straordinaria bellezza. Di cui, spesso e volentieri, ce ne da ampia prova su Instagram. Ma anche per il suo carattere. In diverse occasioni, infatti, la bella argentina ha mostrato pubblicamente le sue grinfie. Durante Tiki Taka, ad esempio, più volte la bella moglie di Icardi è intervenuta a difesa dell’ex attaccante neroazzurro. Ebbene. Ad ‘avvalorare’ ancora di più la tesi del suo carattere forte, ci pensa suo padre. In una recente intervista per una trasmissione argentina, Andrés, questo è il nome dell’uomo in questione, ha fatto delle sconvolgenti rivelazioni su sua figlia. E, soprattutto, sul loro attuale rapporto. Ecco cosa dice.

Wanda Nara, parla il papà Andrés: “Non abbiamo più rapporti”

Sono diversi anni che Wanda Nara, insieme a suo marito Mauro Icardi e ai suoi cinque figli, è lontana dall’Argentina. È da quando, infatti, era la compagna di Maxi Lopez che la giovane donna è nel nostro Paese. Lontana, quindi, dalla sua famiglia, dai suo affetti, dai suoi cari. Ebbene. Come saranno adesso i rapporti con loro? A svelare tutta la verità è Andrés, il padre dell’argentina. Che, in una recente intervista per una trasmissione locale, ha raccontato di non avere più rapporti con lei. “Con Wanda non ci parliamo più”, dichiara l’uomo. Stando a quanto riportato anche da Fanpage, sembrerebbe che l’uomo in questione avrebbe additato ai motivi di questa ‘lontananza’ il suo appoggio nei confronti dell’ex compagno della figlia. Ma non solo. Perché, da quanto si evince, sembrerebbe che anche con Mauro Icardi i rapporti non siano dei migliori. “Con Mauro non ci ho parlato, perché non ne ho avuto la possibilità”, si legge sul sito web. Tuttavia, nonostante la loro fama, Andrés si augura di poter parlare con il centravanti del Paris Saint Germain come con un ragazzo ‘normale’. Verrà accontentato?